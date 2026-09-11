Reggio Calabria, don Zampaglione contro il concerto di Emis Killa a Festa di Madonna: “scelta scellerata, rivedere il programma”

“Dopo Fedez Emis Killa ….La festa della Madonna è un momento forte e di riflessione ove tantissima gente si ritroverà per pregare e chiedere a Maria di intercedere presso suo figlio Gesù perché Reggio sia una città ove tutti si vogliono bene e ci sia questa corsa a stimarsi a vicenda. Accanto alle celebrazioni religiose ci sono i momenti civili . Dopo Fedez non posso “tacere” una delle scelte più scellerate per la nostra Reggio cattolica e che vive la festa in onore di Maria Ss.della Consolazione :il rapper Emis Killa .C è un brano ” contro Dio” (Lettera dall’Inferno) . Una canzone in cui il rapper afferma don Giovanni Zampaglione esprime un rapporto conflittuale e provocatorio con la figura divina. Il rapper accusa il Creatore di non ascoltare chi soffre e di lasciare che il male prevalga. Invito il sindaco Cannizzaro e chi ha fatto questa scelta di rivedere un po’ il programma”. Sono queste le parole di Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico.