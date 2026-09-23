Reggio Calabria, domenica uffici aperti fino a sera: nuovo open day per cambiare la carta d’identità cartacea con la CIE | INFO UTILI

Una giornata straordinaria dedicata ai cittadini che devono sostituire la vecchia carta d’identità cartacea con la più moderna Carta d’Identità Elettronica (CIE). Il Comune di Reggio Calabria ha annunciato un nuovo open day per agevolare le procedure e consentire a più persone possibile di regolarizzare il proprio documento. L’appuntamento è fissato per domenica 27 settembre 2026, quando gli uffici dei Servizi Demografici resteranno aperti in via straordinaria dalle 7:00 alle 23:00. L’iniziativa permetterà ai cittadini di presentarsi senza prenotazione per richiedere il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. La misura punta a favorire il passaggio definitivo al documento digitale, più sicuro e dotato di funzionalità aggiuntive rispetto al tradizionale documento cartaceo.

Carta d’identità elettronica a Reggio Calabria: perché è importante sostituire il vecchio documento

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a provvedere per tempo alla sostituzione della carta d’identità cartacea, ricordando che la CIE garantisce un maggiore livello di sicurezza contro le falsificazioni e consente anche l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Il Comune sottolinea inoltre un aspetto particolarmente importante per chi viaggia: in base alla disciplina transitoria prevista dalla normativa vigente, la carta d’identità cartacea, anche se presenta una data di scadenza successiva al 3 agosto 2026, non può essere utilizzata per viaggi all’estero. Per questo motivo l’ente invita i cittadini che ancora possiedono il vecchio documento a non attendere la scadenza e a procedere con la sostituzione.

Open day CIE Reggio Calabria: dove recarsi domenica 27 settembre

Per rendere più semplice l’accesso al servizio, il Comune di Reggio Calabria ha previsto l’apertura straordinaria sia dell’ufficio centrale sia di diversi uffici decentrati distribuiti sul territorio comunale.

Gli sportelli aperti saranno:

l’ Ufficio centrale di via Calipari 2/N ;

; l’ufficio decentrato di Santa Caterina , in via Montello 10;

, in via Montello 10; l’ufficio decentrato di Catona , in piazza G. Matteotti;

, in piazza G. Matteotti; l’ufficio decentrato di Pellaro , presso il Centro Civico “C. Cardea”;

, presso il Centro Civico “C. Cardea”; l’ufficio decentrato di Ravagnese , presso il Centro Civico;

, presso il Centro Civico; l’ufficio decentrato di Sbarre/Gebbione, in via Graziella 5.

Una distribuzione capillare che consentirà ai residenti delle diverse zone della città di scegliere la sede più comoda per completare la procedura.

Documenti necessari per ottenere la Carta d’Identità Elettronica

Per richiedere la CIE durante l’open day del 27 settembre, i cittadini dovranno presentarsi muniti della documentazione richiesta dal Comune.

È necessario portare:

la carta d’identità da sostituire , anche se ancora non scaduta;

, anche se ancora non scaduta; il codice fiscale o la tessera sanitaria ;

o la ; una fotografia formato tessera recente , anche in formato elettronico su supporto USB;

, anche in formato elettronico su supporto USB; la ricevuta del pagamento effettuato tramite il circuito PagoPA.

Nel caso della fotografia digitale, il Comune specifica che il file dovrà essere in formato JPG, con una risoluzione di almeno 400 dpi e una dimensione massima non superiore a 500 KB.

Quanto costa la Carta d’Identità Elettronica a Reggio Calabria

Il costo della Carta d’Identità Elettronica è fissato in 22,20 euro. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma MyPay, aderente al circuito nazionale PagoPA. Il Comune ha quindi predisposto una giornata dedicata per semplificare le procedure e ridurre eventuali attese legate alla richiesta del documento.

Un servizio straordinario per agevolare i cittadini

L’iniziativa rientra nelle attività del settore Servizi Demografici del Comune di Reggio Calabria, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’opportunità aggiuntiva per completare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica. L’apertura domenicale degli uffici rappresenta una soluzione pensata soprattutto per chi, durante la settimana, ha difficoltà a recarsi agli sportelli negli orari ordinari. La giornata del 27 settembre 2026 diventa quindi un’occasione utile per aggiornare il proprio documento, evitare problemi futuri e accedere ai servizi collegati alla nuova identità digitale.