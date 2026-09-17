Reggio Calabria, domani si torna a scuola: ATAM pronta ad accompagnare gli studenti con il nuovo orario scolastico | INFO UTILI

La campanella sta per suonare e per migliaia di studenti di Reggio Calabria è tempo di tornare tra i banchi. In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, anche ATAM si prepara a garantire il servizio di trasporto pubblico dedicato agli studenti, accompagnando ragazzi e famiglie nel quotidiano percorso verso le scuole cittadine. L’azienda di trasporto pubblico reggina ha rivolto un messaggio di augurio agli studenti che si apprestano a iniziare un nuovo anno fatto di incontri, amicizie, impegno e nuove esperienze, confermando la propria presenza al fianco della comunità scolastica.

ATAM, dal 17 settembre entra in vigore l’orario scolastico

Con la riapertura degli istituti scolastici entra in vigore anche il nuovo orario scolastico ATAM, studiato per garantire un servizio adeguato alle esigenze degli studenti e dei pendolari che ogni giorno utilizzano gli autobus per raggiungere le scuole. Le corse saranno quindi effettuate secondo la programmazione prevista per il periodo scolastico, permettendo agli studenti di organizzare gli spostamenti verso gli istituti cittadini con maggiore facilità. L’obiettivo è assicurare un collegamento efficiente tra i diversi quartieri della città e le principali sedi scolastiche, offrendo un supporto concreto alle famiglie nella gestione degli spostamenti quotidiani.

Abbonamenti studenti ATAM: tutte le tariffe per viaggiare a scuola

Per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico locale, ATAM mette a disposizione degli studenti una serie di abbonamenti agevolati, pensati per garantire convenienza e continuità durante tutto l’anno scolastico. Le tariffe disponibili prevedono diverse soluzioni: l’abbonamento settimanale al costo di 13 euro, quello mensile a 44,60 euro, il trimestrale a 122,50 euro, lo scolastico a 297 euro e l’annuale a 445,60 euro. Una possibilità pensata per consentire agli studenti di utilizzare quotidianamente la rete ATAM Reggio Calabria con un costo sostenibile e un servizio dedicato per l’intero percorso scolastico.

Le linee bus per raggiungere le scuole: disponibile la guida ATAM

Per rendere più semplice l’organizzazione degli spostamenti, ATAM ha inoltre predisposto un documento dedicato alle famiglie e agli studenti con l’elenco degli istituti scolastici e delle relative linee autobus disponibili. La guida “Linee Bus – Scuole” raccoglie in un unico strumento tutte le informazioni utili per individuare rapidamente il collegamento più adatto per raggiungere la propria scuola. Un servizio informativo pensato soprattutto per chi inizia un nuovo percorso scolastico e deve orientarsi tra fermate, collegamenti e orari del trasporto pubblico cittadino.

Il messaggio di ATAM a studenti e famiglie: “Ci vediamo a bordo”

Con l’inizio delle lezioni riparte quindi anche il viaggio quotidiano di migliaia di studenti reggini. ATAM ha rivolto un augurio di buon anno scolastico a ragazzi, famiglie, docenti e personale scolastico, sottolineando il ruolo del trasporto pubblico come elemento fondamentale nella vita della città. “Una nuova campanella sta per suonare, un nuovo anno da vivere, fatto di incontri, amicizie, scoperte, impegno e nuovi traguardi”, il messaggio rivolto agli studenti dall’azienda. Con la ripartenza delle scuole, gli autobus ATAM tornano così a essere un punto di riferimento quotidiano per la mobilità degli studenti di Reggio Calabria, pronti ad accompagnarli verso un nuovo anno di crescita e formazione.