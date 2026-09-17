Reggio Calabria, domani l’ultimo saluto ad Anthea Ranieri: i funerali al Duomo

Si terranno venerdì 18 settembre 2026 alle ore 10:30, presso il Duomo di Maria Santissima Assunta in Cielo di Reggio Calabria, i funerali di Anthea Ranieri, la giovane di 23 anni deceduta nel tragico incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo le Bretelle Calopinace. La notizia della scomparsa della ragazza ha suscitato profondo dolore in tutta la comunità reggina. La celebrazione religiosa rappresenterà il momento dell’ultimo saluto da parte dei familiari, degli amici e di quanti hanno conosciuto Anthea nel corso della sua vita.

L’annuncio della famiglia e l’ultimo saluto ad Anthea Ranieri

Nel manifesto funebre la famiglia comunica con dolore la scomparsa della giovane: “Ne danno il triste annuncio il papà Francesco Adolfo, la mamma Fiorella Fava, l’amata sorella Alisya, la nonna Patrizia Landri, ved. Filippo Ranieri, gli zii Ranieri e Fava con le rispettive famiglie, i cugini, gli amici ed i parenti tutti”. Un particolare ringraziamento viene rivolto alla zia Genny “per l’amore dimostrato in questi anni”. I familiari hanno inoltre espresso la volontà di ringraziare anticipatamente quanti prenderanno parte alla cerimonia, dispensando dal consueto rito del licenziamento funebre.

La cerimonia nel Duomo di Reggio Calabria

Secondo quanto riportato nel manifesto, la salma di Anthea Ranieri arriverà direttamente dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove era stata trasferita dopo il grave incidente. Le esequie si svolgeranno nella Cattedrale cittadina, luogo simbolo della comunità reggina, dove familiari e amici potranno raccogliersi in preghiera per accompagnare la giovane nel suo ultimo viaggio.

Il dolore della comunità dopo l’incidente alle Bretelle Calopinace

La morte di Anthea Ranieri ha lasciato un profondo senso di sgomento in città. Il tragico incidente aveva coinvolto anche un giovane di 22 anni, rimasto ferito e ricoverato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. La comunità reggina si prepara ora a stringersi attorno alla famiglia Ranieri in occasione dei funerali di Anthea, per condividere un momento di dolore e cordoglio dopo una tragedia che ha colpito profondamente il territorio.