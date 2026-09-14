Reggio Calabria, domani la festa della Madonna della Consolazione: il Nunzio Apostolico presiederà la celebrazione solenne

Domani, martedì 15 settembre, l’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova celebra la Solennità di Maria, Madre della Consolazione, momento culminante delle festività mariane della Avvocata del popolo reggino. Nella Basilica Cattedrale la mattinata si aprirà con la prima Messa delle 7, seguita da quella delle 8. Alle ore 10 la Civica amministrazione rinnoverà l’offerta del cero votivo, uno dei gesti più antichi della festa, momento in cui la comunità civile riconosce pubblicamente il legame della città con la sua Patrona. Subito dopo avrà inizio la liturgia pontificale che sarà presieduta da S.E. Mons. Edgar Peña Parra, Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino.

Nel pomeriggio è previsto un solo appuntamento: alle 18 la Venerata Effigie sarà condotta in processione lungo le vie del centro storico per rientrare, poi, in Duomo alle ore 20 circa. Con la conclusione della processione termineranno i festeggiamenti mariani, l’Effigie resterà in Cattedrale fino a domenica 22 novembre quando, sempre in forma processionale, farà ritorno presso la Basilica dell’Eremo. La presenza del Nunzio prevista per domani evidenzia in modo particolare il legame della Chiesa locale con il Papa e con la Santa Sede, poiché il nunzio rappresenta il Pontefice presso la Chiesa e presso le autorità del Paese in cui è inviato.

Peña Parra, 66 anni, venezuelano di Maracaibo, è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1993 e ha prestato servizio in Kenya, in Jugoslavia, presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra e nelle nunziature di Sud Africa, Honduras e Messico. È stato nunzio in Pakistan dal 2011 al 2015 e poi in Mozambico, dove ha preso parte al gruppo di mediazione per il ristabilimento della pace tra governo e opposizione. Dal 2018 al marzo scorso ha ricoperto l’incarico di sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, uno dei posti di più stretta collaborazione quotidiana con il Pontefice. Leone XIV lo ha nominato nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino il 30 marzo di quest’anno.