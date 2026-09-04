Reggio Calabria diventa Capitale Mondiale dei Diritti: storica visita dell’inviata ONU Heba Hagrass

Per la prima volta nella storia, un Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla disabilità arriva in Italia. Il capoluogo calabrese al centro del panorama internazionale grazie all'invito del Sindaco Metropolitano Francesco Cannizzaro e dell'Eurodeputato Giusi Princi

francesco cannizzaro Heba Hagrass giusi princi

Dal 24 al 27 settembre 2026, Reggio Calabria si appresta a vivere un momento di straordinaria ed epocale rilevanza planetaria, diventando a tutti gli effetti la capitale mondiale dei diritti delle persone con disabilità. Per la prima volta in assoluto nella storia diplomatica, il Relatore ONU per la disabilità varcherà i confini italiani per una visita ufficiale di altissimo profilo. Questo evento eccezionale accenderà i riflettori dell’intera comunità internazionale sul territorio calabrese, trasformandolo nel principale palcoscenico globale per il dibattito sull’inclusione sociale e sull’equità. La portata di questo appuntamento travalica nettamente i semplici confini nazionali, segnando un passaggio cruciale e irripetibile per il riconoscimento, la dignità e la tutela dei soggetti più fragili all’interno delle agende politiche di tutto il mondo. L’attesa è palpabile per quello che si preannuncia come un vero e proprio caposaldo nella storia dei diritti civili del nostro Paese.

Chi è Heba Hagrass: il profilo della massima autorità ONU

Heba Hagrass non è soltanto un’eminente e stimatissima figura istituzionale, ma rappresenta in assoluto la massima autorità mondiale nell’ambito delle politiche e delle tutele inclusive. Nel suo prestigioso e nevralgico ruolo di Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, incarico di vertice per il quale è stata direttamente nominata dal Consiglio mondiale dei Diritti Umani, ella vanta prerogative straordinarie e poteri investigativi immensi. La sua delicatissima posizione le impone di relazionare senza intermediari all’Assemblea Generale ONU, conferendole un grado di indipendenza e di vigilanza senza eguali a livello internazionale. Il suo compito fondamentale consiste nel controllare in maniera rigorosa e capillare che i 191 Paesi del mondo che hanno formalmente ratificato la Convenzione ONU, tra cui figura la stessa Italia, rispettino concretamente e quotidianamente i dettami dell’accordo. Questa formidabile figura istituzionale possiede il potere sovrano di interrogare i governi centrali, raccogliere le denunce dei cittadini e portare i casi di violazione più eclatanti direttamente davanti al consesso delle Nazioni Unite, ergendosi a baluardo inespugnabile a strenua difesa dei diritti umani a livello globale.

Il lavoro diplomatico di Giusi Princi e Francesco Cannizzaro

Dietro questo clamoroso e ineguagliabile successo istituzionale vi è un lungo, silenzioso e meticoloso lavoro di tessitura diplomatica che ha visto quali indomiti protagonisti il Sindaco della Città Metropolitana Francesco Cannizzaro e il Membro del Parlamento Europeo Giusi Princi. Grazie alla loro visione politica lungimirante, al loro tenace impegno e a una fitta rete di corrispondenza e relazioni istituzionali, culminata formalmente con gli inviti del 25 giugno e dell’8 luglio 2026, le autorità locali sono riuscite nell’impresa di intercettare e catturare il vivo interesse dell’inviata speciale. Il loro estenuante e proficuo sforzo ha dimostrato plasticamente come la virtuosa sinergia tra la solida governance locale e le alte rappresentanze europee possa generare e produrre risultati di portata autenticamente storica. Entrambi i leader calabresi hanno saputo brillantemente trasmettere all’alto commissariato l’importanza vitale, strategica e non rinviabile di promuovere una capillare e pervasiva consapevolezza tra le giovani generazioni e di radicare in maniera definitiva e profonda una solida cultura dell’accessibilità proprio a partire dalle eccellenze del tessuto regionale del Sud Italia.

L’impatto della visita: accessibilità e nuove generazioni in primo piano

L’imminente e attesissima visita in terra di Calabria si articolerà attraverso un’agenda densa e fittissima di incontri strategici con l’intera amministrazione comunale, i vertici assoluti della Regione Calabria, le più prestigiose istituzioni accademiche, le molteplici realtà della società civile e le organizzazioni rappresentative del settore. Questo aperto, paritetico e multidisciplinare dialogo sul campo è stato caparbiamente e fortemente voluto da tutte le parti coinvolte allo scopo precipuo di porre fondamenta rocciose per lo sviluppo di politiche pubbliche sempre più eque, giuste e autenticamente partecipative. L’obiettivo primario, solenne e dichiarato di questi giorni febbrili sarà unicamente quello di tracciare in maniera indelebile le nuove e moderne linee guida per il prossimo futuro, affinché Reggio Calabria possa legittimamente ergersi a modello virtuoso, pionieristico ed esportabile su scala planetaria. Attraverso una complessa macchina organizzativa che vede impegnato l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite a Ginevra e il prossimo coinvolgimento istituzionale della Rappresentanza Permanente d’Italia, questo straordinario evento si preannuncia a gran voce come un dirompente spartiacque normativo, sociale e culturale, pronto a ridefinire per sempre la concezione stessa di uguaglianza civile.

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