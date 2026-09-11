Reggio Calabria, disservizio idrico nelle zone collinari della città: tecnici Sorical al lavoro per individuare il guasto | INFO

Un disservizio idrico sta interessando in queste ore alcune zone collinari di Reggio Calabria. A comunicarlo è la società Sorical, che ha segnalato una criticità legata alla mancata alimentazione del serbatoio di Ortì, con conseguenti problemi nell’erogazione dell’acqua nelle località di Ortì, Cerasi, Arasi e San Bruno. I tecnici sono già intervenuti sul posto per avviare le verifiche necessarie e individuare l’origine del problema. L’obiettivo è individuare rapidamente la causa del mancato approvvigionamento e ripristinare la normale funzionalità della rete idrica.

La condotta attraversa una zona impervia: verifiche anche sulla sorgente Marrappà

Le operazioni di ricerca del guasto risultano particolarmente complesse a causa delle caratteristiche del territorio. La condotta idrica interessata attraversa infatti una zona impervia, rendendo necessario un intervento sul campo anche attraverso percorsi difficilmente raggiungibili con i mezzi. I tecnici Sorical dovranno raggiungere a piedi la Sorgente Marrappà per effettuare ulteriori controlli e verificare anche l’eventuale presenza di un calo di portata della sorgente, elemento che potrebbe contribuire al disservizio registrato.

Aggiornamenti nelle prossime ore sul ripristino dell’acqua

L’intervento sulla rete idrica è attualmente in corso e le squadre operative stanno lavorando per accertare la natura del problema e procedere alla soluzione nel più breve tempo possibile. La situazione resta sotto monitoraggio e saranno forniti ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione dei lavori e sui tempi necessari per il ripristino del servizio idrico nelle zone interessate.