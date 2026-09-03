Reggio Calabria, “Crescere Insieme”: l’incontro tra professionisti della salute ed educazione con famiglie, scuola e territorio

Sabato 5 settembre, dalle ore 08:30, presso la Sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria, Via Cardinale Portanova – Reggio Calabria, si terrà “Crescere Insieme – Professionisti della salute e dell’educazione incontrano famiglie, scuola e territorio“. La giornata nasce come momento di incontro e confronto tra professionisti della salute e dell’educazione, famiglie, scuola e territorio, con una prima sessione dedicata a visione, apprendimento ed emozioni e una seconda parte incentrata sulla prevenzione e sul primo soccorso pediatrico, con dimostrazioni ed esercitazioni pratiche delle manovre di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare.

Alle ore 9.00 sono previsti i saluti istituzionali, cui seguirà l’avvio dei lavori. Sarà particolarmente gradita la presenza degli operatori dell’informazione, ai quali relatori e promotori saranno disponibili per interviste e approfondimenti nel corso della mattinata.