Reggio Calabria Comics 2026, rinviata presentazione: nuova data in arrivo

La conferenza stampa di presentazione del Reggio Calabria Comics 2026 è stata rinviata. È questa la comunicazione arrivata dagli organizzatori dell’evento, che hanno annunciato lo slittamento dell’incontro con la stampa inizialmente programmato per venerdì 4 settembre alle ore 10.00. La nuova data e il nuovo orario della presentazione saranno comunicati prossimamente.

Al momento, dunque, resta sospeso l’appuntamento previsto per illustrare il progetto legato al Reggio Calabria Comics 2026, in attesa di una nuova convocazione ufficiale.