Reggio Calabria Comics 2026, la preview colora la Galleria di Palazzo San Giorgio

Si è svolta ieri, nella suggestiva cornice della Galleria di Palazzo San Giorgio, la preview ufficiale del “Reggio Calabria Comics 2026”, l’attesa tre giorni dedicata al mondo dei fumetti, dei giochi e della cultura pop in programma dal 16 al 18 ottobre nella nuova ed evocativa cornice del Castello Aragonese, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. Ad aprire ufficialmente le porte dell’evento sono stati il Presidente del Reggio Calabria Comics, Domenico Condello, e il Presidente del Consiglio Comunale, Federico Milia, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa — capace ogni anno di attrarre migliaia di visitatori — per la promozione della Città, nel solco dell’indirizzo tracciato dal Sindaco Cannizzaro: “fin dalla prima seduta del consiglio comunale ho sostenuto che il Palazzo debba aprirsi alla città. Ospitare un evento come la preview del Comics nella Galleria di Palazzo San Giorgio significa puntare con decisione a creare una rete tra eventi e territorio, assicurando il pieno sostegno dell’Amministrazione alle iniziative di respiro nazionale ed internazionale”.

La serata di presentazione ha animato la Galleria con un programma ricco e variegato: giochi da tavolo, illustrazioni, cosplay, card game e le esibizioni di live painting firmate dagli artisti Pasquale Ferrara e Alessandro Allegra.

Nel corso dell’evento si è tenuto anche il live talk condotto da Marco Mauro, durante il quale sono stati presentati due volumi illustrati: “Cronache dal Mediterraneo”, scritto da Emilia Fulgido, illustrato da Alessandra Benigno ed edito da Editoriale Scienza, e “1970. La Rivolta di Reggio Calabria”, scritto da Antonella Postorino e illustrato da Marco Barone.

Con il successo di questo primo momento espositivo, prende ufficialmente il via il conto alla rovescia per l’appuntamento d’autunno della fiera del fumetto Comics che vedrà la fortezza aragonese trasformarsi nella casa di appassionati, artisti e curiosi per un’esperienza immersiva unica, capace di unire generazioni diverse nel segno della creatività, dell’arte e della condivisione.