Reggio Calabria, cittadini di Gallico in allarme: “la ringhiera è crollata, serve subito la messa in sicurezza della Via Marina”

“Spettabile Redazione di StrettoWeb, ​Vi scrivo per lanciare un accorato appello attraverso la vostra testata, facendomi portavoce di una preoccupazione forte e sentita da molti residenti e cittadini che frequentano il lungomare di Gallico Marina. Oggi che l’On. Francesco Cannizzaro si è insediato come Sindaco di Reggio Calabria, riteniamo sia giunto il momento di richiamare l’attenzione su una promessa centrale fatta per il nostro territorio: la realizzazione della nuova Via Marina di Gallico. ​I cittadini gli hanno dato fiducia, ma la situazione attuale non è più soltanto una questione di decoro urbano o di ritardi progettuali: è una questione di sicurezza pubblica”. E’ questa la segnalazione inviata alla Redazione di StrettoWeb dal cittadino di Reggio Calabria, Paolo Berretta.

​”Nel tratto nord, in particolare, la situazione è diventata estremamente pericolosa. La ringhiera di protezione è in gran parte ceduta o completamente caduta. Chiunque passeggi lungo il tratto, compresi i bambini che giocano in zona, corre il rischio concreto di cadere dal muro direttamente sulla spiaggia sottostante. Mantenere l’area in questo stato di abbandono espone le persone a un pericolo quotidiano che non può più essere ignorato. ​Accanto alle speranze per il rilancio turistico e sociale di Gallico, chiediamo con urgenza un intervento di messa in sicurezza e risposte chiare: ​Quando partiranno concretamente i lavori per la nuova Via Marina?”

“​Quali interventi immediati verranno messi in atto per ripristinare le barriere di protezione e mettere in sicurezza il tratto pericolante? ​Confidiamo che la nuova amministrazione guidata dal Sindaco Cannizzaro dimostri con i fatti che la fiducia riposta dai cittadini è stata ben riposta, intervenendo prima che accada qualche incidente grave. ​Ringraziando la redazione di StrettoWeb per lo spazio e per la costante attenzione alle segnalazioni del territorio, porgo distinti saluti”.