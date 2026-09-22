Reggio Calabria, chiusino spostato in via San Pietro: il Comitato denuncia disagi e rischi per i cittadini

Stamattina il chiusino di via San Pietro era spostato. Non sappiamo la causa. Si è parlato di un acquazzone in serata, breve ma intenso, o forse il passaggio di un automezzo pesante ha contribuito a sollevare il chiusino, quasi certamente allentato. È stata posizionata provvisoriamente una sedia. I vigili urbani, allertati da un residente hanno presidiato per evitare ulteriori pericoli per gli automobilisti e per le persone fino all’intervento degli operatori. I marciapiedi del Viale Galilei continuano ad essere invasi da fanghi maleodoranti e malsani che permangono in via continuativa mettendo a rischio la salute dei passanti e dei residenti. La nostra richiesta di intervento risolutivo urgente invece rimane in qualche cassetto dimenticato.” E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori”.