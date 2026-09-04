Reggio Calabria, chiusa scuola per criticità statiche: l’ordinanza di Cannizzaro tutela alunni e personale

Chiusura immediata per la Scuola dell’Infanzia Comunale “Frangipane” di Reggio Calabria. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha firmato un’ordinanza che dispone l’interdizione dell’utilizzo dell’immobile dopo le verifiche tecniche effettuate nell’ambito delle attività avviate dall’Amministrazione comunale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il provvedimento nasce dagli accertamenti condotti sulla struttura, dai quali sono emerse criticità in condizioni antropiche statiche tali da rendere necessaria la sospensione delle attività all’interno del plesso, a tutela dell’incolumità degli alunni, del personale scolastico e di tutti gli utenti della scuola. La chiusura avrà effetto immediato e resterà in vigore fino al completamento degli interventi necessari e alla successiva verifica che attesti il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le verifiche sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici comunali

L’ordinanza del sindaco si inserisce nel percorso avviato dal Comune di Reggio Calabria per la valutazione delle condizioni strutturali degli edifici destinati alle attività scolastiche. In particolare, sono state avviate specifiche verifiche tecniche finalizzate alla valutazione della vulnerabilità sismica delle scuole dell’infanzia comunali “Frangipane”, “Pio XI”, “Genoese” e “Traversa Soccorso”. A seguito degli accertamenti effettuati, il Settore 13 – Manutenzione del Comune, con nota protocollo n. 186236/2026, ha evidenziato la situazione relativa al plesso “Frangipane”, comunicando la necessità di procedere alla chiusura della struttura. Nel documento tecnico viene infatti riportato che per l’edificio della scuola dell’infanzia comunale “Frangipane” è necessario “provvedere alla chiusura a salvaguardia dell’incolumità dell’utenza, essendo lo stesso gravato da criticità in condizioni antropiche (statiche)”.

La decisione del Comune: priorità alla sicurezza di bambini e personale

Alla base dell’ordinanza c’è la necessità di evitare qualsiasi situazione di rischio legata alla permanenza nell’edificio. L’Amministrazione comunale ha evidenziato come la tutela della sicurezza di bambini, insegnanti, personale scolastico e utenti della struttura rappresenti un interesse pubblico prioritario, che impone l’adozione di tutte le misure necessarie per prevenire eventuali situazioni di pericolo. Secondo quanto riportato nel provvedimento, la prosecuzione dell’utilizzo dell’immobile avrebbe determinato il permanere di una condizione non compatibile con lo svolgimento delle attività scolastiche ed educative in sicurezza. Per questo motivo il sindaco ha ritenuto necessario procedere alla chiusura immediata del plesso, anche in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico 2026/2027.

Chiusura fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

L’ordinanza dispone la chiusura della Scuola dell’Infanzia Comunale “Frangipane” e vieta l’utilizzo dell’immobile per lo svolgimento delle attività scolastiche, educative, lavorative e per qualsiasi altra attività non espressamente autorizzata. Il provvedimento stabilisce inoltre che tutti i soggetti interessati dovranno rispettare rigorosamente le disposizioni contenute nell’ordinanza, con l’avvertimento che eventuali violazioni potranno comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il Comune ha inoltre demandato agli uffici competenti l’individuazione delle soluzioni necessarie sotto il profilo organizzativo, logistico e gestionale, con l’obiettivo di garantire, per quanto possibile, la continuità del servizio scolastico e consentire agli alunni di proseguire le attività didattiche in condizioni di sicurezza.

L’ordinanza trasmessa agli uffici comunali e agli enti competenti

Il provvedimento è stato trasmesso ai settori comunali interessati, tra cui il Settore 11 – Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Partecipate, il Settore 13 – Manutenzione, l’unità operativa Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici e il Settore Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. La comunicazione è stata inviata anche alla Prefettura di Reggio Calabria, all’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Reggio Calabria, oltre che all’Albo Pretorio e al sito istituzionale dell’Ente per la pubblicazione. L’Amministrazione comunale dovrà ora individuare le modalità operative per assicurare la prosecuzione del servizio scolastico agli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia “Frangipane”, mentre saranno programmati gli interventi necessari per il recupero dell’immobile.