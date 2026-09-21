Reggio Calabria celebra moda, cinema, danza e nuovi talenti con la Jasmin’s Cinema Moda and Dance

Una serata da ricordare all’Arena dello Stretto che ha accolto un pubblico numeroso e appassionato in occasione del Festival della Moda, Cinema e Talenti organizzato dell’accademia Jasmin’s Cinema Moda and Dance. Le gradinate dell’Arena sono state gremite, regalando un suggestivo colpo d’occhio e confermando la grande partecipazione del pubblico a una manifestazione dedicata alla creatività, all’eleganza e allo spettacolo.

Moda, cinema e danza si sono incontrati sul palcoscenico in una serata ricca di emozioni, con protagonisti talenti e interpreti che hanno avuto l’opportunità di esprimersi in una cornice unica come quella dell’Arena dello Stretto.

A rendere ancora più spettacolare l’evento sono state le luci, la musica e l’atmosfera della serata, con il pubblico coinvolto nello spettacolo e una scenografia naturale offerta dal lungomare di Reggio Calabria.

La Jasmin’s Cinema Moda and Dance ha portato in scena una proposta che unisce diverse forme artistiche, valorizzando il talento e offrendo spazio a varie forme artistiche. Ospite importante della serata la nota Influencer Tik Tok cantante attrice ballerina e modella Jasmin Hilary Malafarina.

Lo stilista ufficiale è stato Emanuele Ricchena designer siciliano in grado di interpretare e trasformare i costumi di una donna in un insieme di capi unici, valorizzandola. A far brillare la serata i gioielli di Luigi Dorato, noto artigiano orafo e incisore di Reggio Calabria che realizza gioielli su commissione del cliente.

I modelli protagonisti, che come sempre con eleganza, entusiasmo e professionalità, hanno contribuito a rendere la serata ancora più speciale, sono stati:

Sylvie Romeo – Testimonial regionale

Adriana Albanese – Testimonial Model’s of the Year

Patrizia Sharon Costantino – Seconda classificata Miss Baby Mondo Italia

Grace Doni – Testimonial Miss Baby Mondo Italia

Ileana Berlingieri – Ambasciatrice Miss Italia Universo

Jasmin Hilary Malafarina – Ambasciatrice Miss Baby Mondo Italia

Annunziato Doni – Testimonial Mister Italia Universo

Vincenzo Silvio Macheda – Primo classificato Miss Baby Mondo Italia

Silvia Costantino seconda classificata baby mondo Italia

Michelle Romeo, Ilary Romeo, Tommaso Berlingieri, Alessia Festa, Martina Meduri, Ivana Antic, Carmen Provvidenti.

OSPITI: Cristian La Torre, Patrizia Crupi, Nancy Calabrò, Adele Leanza, Carmen Spirato, Antonino Ferrara, Enzo Bolaffi, Chiara Clabassi.

A condurre l’evento la nota attrice Cettina Crupi insieme all’organizzatrice Sissi Nasuti. Il sold out dell’Arena dello Stretto ha rappresentato uno dei momenti più significativi della serata: le immagini restituiscono una platea completamente gremita e un’atmosfera di grande entusiasmo.

Un appuntamento che ha acceso i riflettori sulla creatività e sui giovani talenti, confermando la capacità di eventi di questo tipo per coinvolgere il pubblico e per valorizzare il territorio attraverso lo spettacolo.

La serata della Jasmin’s Cinema Moda and Dance si conclude così con il calore del pubblico e con una suggestiva immagine dell’Arena dello Stretto piena di spettatori: un palcoscenico prestigioso per una manifestazione che mette al centro talento, moda, cinema e danza.

Finalissima nazionale Jasmin’s Cinema Moda and Dance

Giorno 11 settembre, presso il Resort Nausicaa di Rossano Calabro si è svolta la finale Nazionale dei concorsi Miss e Mister Baby Mondo Italia, Model’s of the Year e Miss e Mister Italia Universo, che ha visto partecipare una selezione di modelli vari ospiti Nazionali: i Summer Toghether, gruppo di cantanti conosciuti in ogni parte del mondo, Alex Podi, Franca Bertolli e Tullio Lussardi; Patty Sharon Costantino, Baby Talent Sanremo; Jasmin Hilary Malafarina nota influencer TikTok; Alisya e Alessio Dapi gemelli baby prodigio; Cristian La Torre grande doppiatore e studioso del cinema; Enzo Cianci grande attore; Nikol Nasuti attrice.

La giuria è stata composta da grandi professionisti, i già citati: Enzo Cianci, I Summer Togheter, Christian La Torre, Domenico Spanti (attore). A condurre l’evento Renato Grandinetti insieme all’organizzatrice Sissi Nasuti.

I titoli conquistati durante la finale