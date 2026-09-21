Reggio Calabria celebra moda, cinema, danza e nuovi talenti con la Jasmin’s Cinema Moda and Dance

Una serata da ricordare all’Arena dello Stretto che ha accolto un pubblico numeroso e appassionato in occasione del Festival della Moda, Cinema e Talenti organizzato dell’accademia Jasmin’s Cinema Moda and Dance. Le gradinate dell’Arena sono state gremite, regalando un suggestivo colpo d’occhio e confermando la grande partecipazione del pubblico a una manifestazione dedicata alla creatività, all’eleganza e allo spettacolo.
Moda, cinema e danza si sono incontrati sul palcoscenico in una serata ricca di emozioni, con protagonisti talenti e interpreti che hanno avuto l’opportunità di esprimersi in una cornice unica come quella dell’Arena dello Stretto.
A rendere ancora più spettacolare l’evento sono state le luci, la musica e l’atmosfera della serata, con il pubblico coinvolto nello spettacolo e una scenografia naturale offerta dal lungomare di Reggio Calabria.
La Jasmin’s Cinema Moda and Dance ha portato in scena una proposta che unisce diverse forme artistiche, valorizzando il talento e offrendo spazio a varie forme artistiche. Ospite importante della serata la nota Influencer Tik Tok cantante attrice ballerina e modella Jasmin Hilary Malafarina.
Lo stilista ufficiale è stato Emanuele Ricchena designer siciliano in grado di interpretare e trasformare i costumi di una donna in un insieme di capi unici, valorizzandola. A far brillare la serata i gioielli di Luigi Dorato, noto artigiano orafo e incisore di Reggio Calabria che realizza gioielli su commissione del cliente.
I modelli protagonisti, che come sempre con eleganza, entusiasmo e professionalità, hanno contribuito a rendere la serata ancora più speciale, sono stati:
- Sylvie Romeo – Testimonial regionale
- Adriana Albanese – Testimonial Model’s of the Year
- Patrizia Sharon Costantino – Seconda classificata Miss Baby Mondo Italia
- Grace Doni – Testimonial Miss Baby Mondo Italia
- Ileana Berlingieri – Ambasciatrice Miss Italia Universo
- Jasmin Hilary Malafarina – Ambasciatrice Miss Baby Mondo Italia
- Annunziato Doni – Testimonial Mister Italia Universo
- Vincenzo Silvio Macheda – Primo classificato Miss Baby Mondo Italia
- Silvia Costantino seconda classificata baby mondo Italia
- Michelle Romeo, Ilary Romeo, Tommaso Berlingieri, Alessia Festa, Martina Meduri, Ivana Antic, Carmen Provvidenti.
OSPITI: Cristian La Torre, Patrizia Crupi, Nancy Calabrò, Adele Leanza, Carmen Spirato, Antonino Ferrara, Enzo Bolaffi, Chiara Clabassi.
A condurre l’evento la nota attrice Cettina Crupi insieme all’organizzatrice Sissi Nasuti. Il sold out dell’Arena dello Stretto ha rappresentato uno dei momenti più significativi della serata: le immagini restituiscono una platea completamente gremita e un’atmosfera di grande entusiasmo.
Un appuntamento che ha acceso i riflettori sulla creatività e sui giovani talenti, confermando la capacità di eventi di questo tipo per coinvolgere il pubblico e per valorizzare il territorio attraverso lo spettacolo.
La serata della Jasmin’s Cinema Moda and Dance si conclude così con il calore del pubblico e con una suggestiva immagine dell’Arena dello Stretto piena di spettatori: un palcoscenico prestigioso per una manifestazione che mette al centro talento, moda, cinema e danza.
Finalissima nazionale Jasmin’s Cinema Moda and Dance
Giorno 11 settembre, presso il Resort Nausicaa di Rossano Calabro si è svolta la finale Nazionale dei concorsi Miss e Mister Baby Mondo Italia, Model’s of the Year e Miss e Mister Italia Universo, che ha visto partecipare una selezione di modelli vari ospiti Nazionali: i Summer Toghether, gruppo di cantanti conosciuti in ogni parte del mondo, Alex Podi, Franca Bertolli e Tullio Lussardi; Patty Sharon Costantino, Baby Talent Sanremo; Jasmin Hilary Malafarina nota influencer TikTok; Alisya e Alessio Dapi gemelli baby prodigio; Cristian La Torre grande doppiatore e studioso del cinema; Enzo Cianci grande attore; Nikol Nasuti attrice.
La giuria è stata composta da grandi professionisti, i già citati: Enzo Cianci, I Summer Togheter, Christian La Torre, Domenico Spanti (attore). A condurre l’evento Renato Grandinetti insieme all’organizzatrice Sissi Nasuti.
I titoli conquistati durante la finale
- 1ª Classificata baby mondo Italia – Giulia Blasi
- 2ª Classificata baby mondo Italia – Silvia Costantino
- 3ª Classificata baby mondo Italia – Celine Sereno
- 1ª Classificata baby mondo Italia junior – Noemi Boccia
- 2ª Classificata baby mondo Italia junior – Patty Sharon Costantino
- 3ª Classificata baby mondo Italia junior – Giulia Morabito
- 1ª Classificata baby mondo Italia teenager – Alysia Dapi
- 2ª Classificata baby mondo Italia teenager – Siria
- 1° Classificato mister baby mondo Italia Alessio Dapi
- Mister baby Calabria – Ethan Alimadi
- A Jasmin Hilary Malafarina è stata consegnata la fascia di ambasciatrice per tutte le categorie baby: sarà colei che rappresenterà, insieme ai testimonial e i primi classificati, la categoria baby junior e teenager.
- 1ª Classificata miss Italia Universo – Giulia Spagni
- 2ª Classificata miss Italia Universo – Angelica Grasso
- 3ª classificata miss italia universo joseline ngalukaka
- Vince la fascia testimonial miss Italia universo Sophia Battista e la fascia ambasciatrice Miss Italia universo Ileana Berligieri, coloro che insieme ai primi classificati testimonieranno il concorso miss e mister Italia Universo
- 1ª Classificata model’s of the year lady – Elisa Zago
- 2ª classificata lady – Riche Doslagie
Vincono la fascia testimonial Adriana Albanese, Gioconda Aricò, Marcello Lo Presti. Saranno loro durante l’anno, insieme ai primi classificati, a testimoniare i concorsi lady e over
- Vince il premio in denaro Giulia Blasi con 120 punti