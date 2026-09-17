Reggio Calabria celebra l’arcivescovo Alessandro Tommasini: una mostra e una Messa per il bicentenario della morte

Giovedì 18 settembre alle ore 17,30 nella sala “Mons. Ferro” della Curia Arcivescovile, in Via T. Campanella 63, sarà presentata la Mostra documentaria: “Mons. Alessandro Tommasini Vescovo di Oppido (1792-1818), Arcivescovo di Reggio Calabria (1818-1826)” promossa dalla Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova e dalla Prepositura della Basilica Cattedrale in collaborazione con l’Archivio Storico Diocesano, in occasione del bicentenario della morte del presule reggino.

L’evento si svolge in due momenti: alla prima parte con gli interventi di mons. Pietro Sergi, vicario episcopale per la cultura, mons. Demetrio Sarica, prevosto della Basilica Cattedrale, del prof. Renato Laganà, e di padre Pasquale Triulcio, direttore dell’Archivio Storico Diocesano, segue la inaugurazione della Mostra vera e propria allestita nella Galleria dell’Auditorium. A chiudere l’evento commemorativo sarà la Celebrazione della S. Messa nella Basilica Cattedrale “Maria Ss. Assunta” alle ore 19.

L’arcivescovo Alessandro Tommasini è stato l’unico arcivescovo reggino degli ultimi secoli. nato a Diminniti il 9 febbraio 1756, è stato molto attivo nel periodo della ricostruzione di Reggio e di Oppido dopo il devastante terremoto del 5 febbraio 1783. Nominato dapprima vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina nel 1792, vi rimase per 26 anni ed ancora oggi è vivo il suo ricordo legato alla ricostruzione della città e al suo apostolato fra la gente in quel periodo di grande difficoltà.

Il suo episcopato a Reggio iniziò nel 1818 e durò 8 anni, sino alla morte avvenuta il 18 settembre 1826. Furono anni intensi in cui si spese instancabilmente per completare la ricostruzione della Cattedrale facendo realizzare anche alcune opere d’arte tuttora presenti. A lui si deve la fondazione della Biblioteca pubblica in città e l’istituzione della provincia reggina. Fu un pastore molto amato dal suo popolo, al quale era sempre vicino nelle necessità spirituali e materiali, ed il suo ruolo fu determinante nella storia religiosa, culturale e sociale del territorio reggino.