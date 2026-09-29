Reggio Calabria celebra il bergamotto: a Santa Caterina la presentazione del libro di Filippo Arillotta

Domani, mercoledì 30 settembre, alle ore 18.00, presso gli Orti Sociali “La Porta del Sole” di Santa Caterina, si terrà la presentazione del libro del professor Filippo Arillotta “I racconti del Bergamotto” dedicato al bergamotto di Reggio Calabria. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Noi per Santa Caterina”, nasce con l’obiettivo di approfondire e valorizzare la storia, la cultura e le potenzialità di uno dei prodotti più caratteristici e identitari del territorio reggino. Nel corso dell’incontro il professor Filippo Arillotta presenterà il suo lavoro, dialogando con Enzo Crupi, mentre Francesca Nava interverrà sugli aspetti legati alle proprietà nutraceutiche del bergamotto.

La serata sarà anche un’occasione per mettere in evidenza il rapporto tra il bergamotto e le realtà commerciali del quartiere, attraverso la promozione del bergamotto con la produzione di dolci a cura delle pasticcerie, bar e gelaterie di Santa Caterina, che saranno proposti ai partecipanti per una degustazione. L’iniziativa si inserisce nel percorso che Noi per Santa Caterina sta portando avanti per promuovere cultura, partecipazione e valorizzazione del territorio, coinvolgendo cittadini, associazioni e attività commerciali.

Durante la serata sarà inoltre presentata “Adotta un bergamotto”, la nuova iniziativa rivolta ai commercianti di Santa Caterina, invitati a collocare una pianta di bergamotto davanti alla propria attività. Un gesto semplice per contribuire a rendere il quartiere sempre più caratterizzato e riconoscibile attraverso uno dei simboli della nostra terra. L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini.