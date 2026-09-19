Reggio Calabria celebra i 40 anni di AGEDI: una storia di inclusione, diritti e amore per le persone con disabilità | INTERVISTE

AGEDI ODV, l’Associazione genitori di bambini e adulti disabili di Reggio Calabria, ha celebrato il traguardo dei 40 anni che racconta non solo il percorso di una realtà associativa, ma una storia di comunità, famiglie e volontari che negli anni hanno costruito un punto di riferimento imprescindibile per la città dello Stretto. Al centro dell’attività dell’associazione ci sono da sempre i concetti di autonomia, inclusione sociale e sostegno alle famiglie, attraverso iniziative e attività che permettono alle persone con disabilità di esprimere capacità, talenti e possibilità. La serata ha ricordato il valore di un impegno quotidiano portato avanti da chi, negli anni, ha scelto di trasformare le difficoltà in occasioni di crescita collettiva.

Le istituzioni presenti alla celebrazione dei 40 anni di AGEDI

All’evento hanno partecipato numerosi rappresentanti istituzionali, a testimonianza dell’importanza del ruolo svolto dall’associazione nel territorio reggino. Presenti il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il presidente del Consiglio comunale Federico Milia, l’europarlamentare Giusi Princi ed Ernesto Siclari, garante dei diritti delle persone con disabilità. Una presenza che ha accompagnato una giornata dedicata non soltanto alla memoria del passato, ma anche alla necessità di continuare a lavorare per una società sempre più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone più fragili.

Giusi Princi: “40 di battaglie, concretezza e amore”

All’evento è intervenuta anche l’europarlamentare Giusi Princi, che ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto dall’associazione e il ruolo centrale dei ragazzi che partecipano alle attività di AGEDI. “Mi complimento con il presidente Mirella Gangeri, con i fondatori, i volontari e soprattutto con i ragazzi, i veri protagonisti intorno ai quali è stata costruita questa bellissima realtà. Sono stati quarant’anni di battaglie, concretezza e amore”, evidenzia Princi.

Ernesto Siclari: “la disabilità non deve rappresentare un ostacolo”

Alla celebrazione ha partecipato anche Ernesto Siclari, garante dei diritti delle persone con disabilità, che ha richiamato il ruolo della comunità e delle istituzioni nel garantire sostegno e opportunità. “La disabilità non deve rappresentare un ostacolo e nessuno può chiamarsi fuori. Ciascuno di noi può e deve offrire il proprio contributo affinché la parte più fragile della società riceva il sostegno delle istituzioni e dell’intera comunità”, ha sottolineato Siclari.

Maria Mirella Gangeri: “un momento di grande emozione e di bilancio”

Il presidente di AGEDI, Maria Mirella Gangeri, ha espresso tutta la propria emozione per un traguardo che rappresenta il risultato del lavoro di tante persone che negli anni hanno creduto nel progetto dell’associazione. “Raggiungere i 40 anni di storia è un momento di grande emozione e di bilancio”, dichiara Gangeri. “Questo traguardo appartiene a tutti coloro che hanno creduto nella nostra visione: dai soci fondatori a chi oggi continua a rinnovare la propria fiducia. Vogliamo festeggiare insieme guardando al domani, con la stessa passione e lo stesso spirito di servizio che ci guidano dal primo giorno”, conclude.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: