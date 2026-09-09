Reggio Calabria capitale della vela giovanile: presentata l’Optisud – Mediterranean Cup | FOTO e INTERVISTE

Reggio Calabria si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti della vela giovanile italiana. Venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026 lo Stretto di Messina diventerà il grande campo di regata naturale dell’Optisud – Mediterranean Cup, competizione riservata alla classe Optimist e valida come terza tappa del circuito. La manifestazione è organizzata dal Circolo Velico Reggio Calabria, su delega della Federazione Italiana Vela (FIV), con il contributo di Calabria Straordinaria, e porterà sul Lungomare reggino alcuni dei migliori talenti emergenti della vela nazionale.

L’evento è stato presentato ufficialmente quest’oggi, mercoledì 9 settembre, a Palazzo San Giorgio, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Federico Milia; dell’assessore del Comune di Reggio Calabria Marco Franchini con deleghe a Infrastrutture Strategiche (Porto, Aeroporto e Waterfront), Turismo, Rigenerazione Urbana e Decoro Urbano; del presidente del Circolo Velico Reggio Calabria Valentina Colella; e di Fabio Colella, consigliere nazionale FIV e consigliere comunale di Reggio Calabria.

Lo Stretto di Messina diventa un campo di regata internazionale

Ancora una volta Reggio Calabria si conferma protagonista nel panorama degli sport nautici grazie alla sua posizione privilegiata sul mare. Il campo di gara dell’Optisud – Mediterranean Cup sarà allestito nello specchio d’acqua antistante il Lungomare Falcomatà e l’Arena dello Stretto, uno degli scenari più suggestivi della città.

Un luogo simbolico, capace di trasformarsi per due giorni in un vero e proprio teatro sportivo a cielo aperto, dove cittadini, appassionati e turisti potranno assistere da vicino alle evoluzioni dei giovani timonieri.

Lo Stretto di Messina, con le sue correnti, i cambi di vento e le caratteristiche uniche del suo ambiente marino, rappresenterà anche una sfida tecnica importante per gli atleti. Le condizioni particolari del tratto di mare tra Calabria e Sicilia richiederanno ai giovani velisti grande capacità di lettura del campo di regata, sensibilità nella conduzione della barca e abilità nella gestione delle strategie di gara.

Uno scenario che, come spiegato da Valentina Colella, presidente del Circolo Velico Reggio Calabria, si candida a ospitare per il 2027 il Campionato Italiano in singolo.

A Reggio Calabria i migliori talenti italiani dell’Optimist

La competizione vedrà protagonisti i giovani velisti della classe Optimist, considerata una delle principali scuole della vela agonistica internazionale. È proprio attraverso questa piccola deriva che moltissimi campioni hanno mosso i primi passi nel mondo delle regate.

Il livello tecnico dell’appuntamento sarà particolarmente elevato. Tra gli iscritti figura infatti anche Raffaele Nugnes, attuale campione italiano Optimist, pronto a confrontarsi con gli altri migliori interpreti della categoria.

Le gare saranno suddivise in due categorie. La Divisione A sarà dedicata agli atleti nati tra il 2011 e il 2015, mentre la Divisione B coinvolgerà i giovanissimi velisti nati nel 2016 e 2017.

La presenza di equipaggi provenienti da numerosi circoli italiani offrirà ai partecipanti un’importante occasione di crescita e confronto, non soltanto sul piano agonistico ma anche umano e formativo. Per molti giovani atleti sarà un’esperienza preziosa in uno dei campi di regata più affascinanti e complessi d’Italia.

Il programma delle regate dell’11 e 12 settembre

La competizione entrerà nel vivo venerdì 11 settembre, giornata inaugurale delle regate. Il programma prevede lo skipper meeting alle ore 10:30, mentre alle 12:00 è fissato il segnale di partenza della prima prova.

Sabato 12 settembre la flotta tornerà in acqua alle 10:30 per l’avvio delle prove di giornata. Al termine delle regate si svolgeranno la cerimonia di premiazione e la chiusura ufficiale della manifestazione.

Lo spettacolo non sarà però concentrato soltanto sul mare. L’appuntamento coinvolgerà anche le numerose famiglie che accompagneranno i giovani velisti, con la possibilità di seguire partenze, passaggi alle boe e momenti decisivi delle competizioni direttamente dal Lungomare di Reggio Calabria, definito da molti il “chilometro più bello d’Italia”.

Sport, turismo e valorizzazione del territorio

L’Optisud – Mediterranean Cup nasce con un obiettivo che va oltre il semplice risultato sportivo. La manifestazione vuole infatti rafforzare il legame tra Reggio Calabria, il mare e la vela, promuovendo una cultura sportiva capace di coinvolgere giovani, famiglie e cittadini.

La scelta dello Stretto come sede della competizione rappresenta anche una grande opportunità di valorizzazione turistica. Il connubio tra sport, paesaggio e identità territoriale offrirà ai partecipanti un’esperienza unica, con il Lungomare reggino e il panorama dello Stretto protagonisti insieme agli atleti.

L’evento punta inoltre ad avvicinare nuove generazioni alla pratica della vela, una disciplina che unisce preparazione tecnica, rispetto delle regole, spirito di squadra e rapporto diretto con l’ambiente marino.

Grande attenzione sarà riservata anche al tema della sostenibilità ambientale. La vela rappresenta infatti uno degli sport più legati al rispetto dell’ecosistema marino e l’Optisud sarà anche un’occasione per promuovere comportamenti responsabili nella tutela del mare.