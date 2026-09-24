Reggio Calabria capitale del pattinaggio: oltre 600 atleti al XVII Trofeo “Pino Labate”

Si è alzato ufficialmente il sipario sulla XVII edizione del Trofeo Nazionale Esordienti e Allievi Regionali – Memorial “Pino Labate”, uno dei grandi appuntamenti del calendario giovanile nazionale. Un evento imponente per numeri e partecipazione: oltre 600 atleti, 90 società sportive e delegazioni provenienti da diverse regioni italiane, riunite a Reggio Calabria per cinque giornate interamente dedicate al pattinaggio artistico, alla competizione e alla valorizzazione delle nuove generazioni.

La prima giornata ha subito mostrato la dimensione della manifestazione. Ad aprire ufficialmente il programma agonistico sono stati gli Allievi Regionali A, impegnati nelle semifinali della specialità Singolo. Una categoria importante, protagonista di una giornata intensa nella quale si sono susseguite numerose esibizioni e si sono confrontati giovani atleti arrivati da ogni parte d’Italia.

Sin dalle prime ore, il Parco Caserta Sport Village si è trasformato in un grande punto di incontro per il mondo del pattinaggio: atleti, allenatori, dirigenti, società e famiglie hanno riempito l’impianto reggino, dando vita a un’atmosfera che racconta perfettamente la portata nazionale del Trofeo. Tecnica, preparazione, concentrazione e mesi di lavoro sono arrivati tutti insieme sulla pista “Pino Labate”, dove ogni atleta ha avuto l’opportunità di rappresentare i propri colori e di confrontarsi all’interno di una manifestazione che riunisce una parte importante del movimento giovanile italiano.

Il XVII Trofeo Nazionale non rappresenta soltanto cinque giorni di gare. È una grande vetrina sportiva nazionale, capace di portare centinaia di giovani a Reggio Calabria e di creare attorno alla competizione un movimento fatto di società, tecnici, accompagnatori e famiglie. Ed è proprio da Reggio Calabria che questa grande settimana di sport ha preso il via. La giornata inaugurale dedicata agli Allievi Regionali A è stata soltanto il primo capitolo di un programma che, fino a domenica 27 settembre, vedrà alternarsi sulla pista le categorie Esordienti e Allievi Regionali nelle diverse fasi di gara, con Reggio Calabria grande palcoscenico del pattinaggio artistico giovanile nazionale.