Reggio Calabria, cantiere infinito in via Sibari: la strada resta tra buche, acqua e transenne abbandonate | FOTO

“Un cantiere finito sulla carta, ma che nei fatti continua a causare disagi e pericoli ai residenti. Accade in via Sibari già via san Giuseppe IV traversa, dove un cartello di divieto di sosta per interventi alla strada segnalava l’inizio dei lavori il 20 ottobre 2025 e il termine previsto per il 12 agosto 2026. Ad oggi, la scadenza è ormai superata, ma l’area versa ancora in totale stato di abbandono”. Come testimoniano le immagini a corredo dell’articolo scattate da Angela Bilardi candidata alle elezioni circoscrizionali con partito UNITI PER REGGIO CENTRO SUD, “il manto stradale si presenta ricoperto da numerose buche avvallate e piene d’acqua, che creano insidie continue per pedoni, automobilisti e motociclisti. A peggiorare la situazione c’è la recinzione arancione del cantiere, rimasta posizionata sul posto insieme a calcinacci e detriti mai rimossi, oltre al tombino lasciato privo di una corretta asfaltatura di livellamento. La cittadina chiede spiegazioni e sollecita un intervento immediato da parte degli organi competenti e dell’amministrazione comunale: occorre rimuovere la recinzione ormai inutile, pulire la carreggiata ed eseguire la riasfaltatura per restituire decoro e sicurezza alla via”.