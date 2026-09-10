Reggio Calabria, cambiano gli artisti di un concerto della Festa: Emis Killa al posto di Benji e Fede, il motivo

Per improrogabili e sopraggiunti impegni discografici degli artisti, Benji e Fede non potranno esibirsi a Reggio Calabria in occasione delle festività Mariane 2026. Il Comune di Reggio Calabria, preso atto dell’indisponibilità sopravvenuta, ha pertanto subito provveduto ad individuare un altro artista da inserire nel cartellone delle “Notti Reggine” per il concerto di apertura di sabato sera: sarà Emis Killa, uno dei rapper più conosciuti e affermati della scena hip hop italiana, particolarmente apprezzato dal pubblico giovane, capace nel corso della sua carriera di conquistare una posizione di primo piano nel panorama musicale nazionale.