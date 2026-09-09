Reggio Calabria cambia volto per Festa di Madonna: tornano luci, tradizione e l’atmosfera che unisce la città | FOTO

A Reggio Calabria cresce l’attesa per uno degli eventi più importanti e profondamente radicati nella storia della città: la Festa della Madonna della Consolazione. Anche quest’anno il capoluogo dello Stretto si prepara a vivere una ricorrenza che rappresenta molto più di una semplice celebrazione religiosa, diventando un momento capace di coinvolgere l’intera comunità. Con l’avvicinarsi dei giorni della festa iniziano a prendere forma gli interventi che accompagneranno il ritorno dell’appuntamento mariano più atteso dai reggini. Il centro cittadino si prepara ad accogliere fedeli, visitatori e cittadini attraverso un’atmosfera particolare, fatta di tradizione, spiritualità e senso di appartenenza.

La Madonna della Consolazione, infatti, rappresenta da secoli uno dei simboli più forti dell’identità di Reggio Calabria. Ogni anno migliaia di persone partecipano alle celebrazioni e alla storica processione della Sacra Effigie, rinnovando un legame che attraversa generazioni.

Il centro storico si prepara ad accogliere la tradizione

In vista della festa, il cuore della città viene progressivamente predisposto per ospitare i momenti più significativi delle celebrazioni. Le principali strade del centro e le aree coinvolte dal percorso tradizionale iniziano a trasformarsi, anticipando il clima speciale che accompagna la settimana dedicata alla patrona tanto amata dai reggini.

Gli allestimenti luminosi rappresentano uno degli elementi che caratterizzano maggiormente questo periodo dell’anno. Le installazioni che accompagnano la festa contribuiscono a creare quella particolare atmosfera serale che da sempre accompagna le giornate della Madonna della Consolazione, unendo l’aspetto scenografico alla dimensione popolare dell’evento. Per i cittadini reggini, infatti, l’arrivo delle luci e dei primi segnali della festa è un appuntamento nell’appuntamento: un momento che annuncia ufficialmente l’avvicinarsi di una ricorrenza vissuta con grande partecipazione emotiva.

La processione della Vara, il cuore della Festa della Madonna della Consolazione

Il momento più atteso resta quello della processione della Vara della Madonna della Consolazione, una delle manifestazioni religiose più importanti del Mezzogiorno. La Sacra Effigie viene accompagnata lungo le vie cittadine dalla Basilica dell’Eremo fino al Duomo, in un percorso che richiama fedeli provenienti anche da fuori città. La processione rappresenta il punto culminante di una tradizione secolare, caratterizzata dalla presenza dei portatori della Vara, protagonisti di un rito che unisce devozione, sacrificio e appartenenza. Il passaggio della Madonna per le strade di Reggio Calabria è vissuto come un momento collettivo, capace di fermare simbolicamente la città e riunire generazioni diverse. La festa conserva ancora oggi un forte valore identitario: non riguarda soltanto chi vive la dimensione religiosa, ma coinvolge l’intera comunità attraverso eventi, incontri e iniziative che animano il territorio.

Reggio Calabria rinnova il legame con la sua Madonna

La preparazione della Festa della Madonna della Consolazione segna ogni anno l’inizio di un periodo particolare per Reggio Calabria. La città si prepara ad accogliere una ricorrenza che rappresenta memoria storica, fede e tradizione popolare, mantenendo vivo un patrimonio culturale tramandato nel tempo. L’attesa cresce dunque verso i giorni più importanti di settembre, quando il centro cittadino tornerà a riempirsi di fedeli e visitatori per uno degli appuntamenti più sentiti dai reggini. Una festa che continua a raccontare il legame profondo tra la città dello Stretto e la sua Madonna della Consolazione, simbolo di protezione e appartenenza collettiva.