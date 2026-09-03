Reggio Calabria, Calabrò nominato referente del Comitato Costituente 297 di Futuro Nazionale: “responsabilità ed entusiasmo”

“Con grande senso di responsabilità e con sincero entusiasmo assumo l’incarico di referente del Comitato Costituente 297 – Reggio Calabria di Futuro Nazionale. Desidero ringraziare il Coordinatore Regionale del Partito, On. Domenico Furgiuele, per la fiducia e per l’opportunità che mi è stata concessa. Affronterò questo nuovo ruolo con serietà, presenza e massimo impegno, lavorando per rafforzare il rapporto tra il Comitato, i suoi soci sostenitori e Futuro Nazionale, e contribuendo al progressivo radicamento del partito nella città di Reggio Calabria e sul territorio provinciale“. È quanto dichiarato, attraverso una nota stampa, da Francesco Calabrò, Referente Comitato Costituente 297 – Reggio Calabria di Futuro Nazionale.

“Particolare attenzione sarà dedicata alle prossime elezioni suppletive, nelle quali metterò a disposizione ogni energia nell’ambito della campagna elettorale di Domenico Giannetta, accompagnando con convinzione il lavoro organizzativo che Futuro Nazionale sta portando avanti in Calabria. È un incarico che considero soprattutto un impegno verso il territorio, da svolgere con spirito di servizio, disponibilità e costante presenza“, conclude Calabrò.