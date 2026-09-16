Reggio Calabria, caditoie otturate e allagamenti dopo la pioggia: la segnalazione di un lettore “serve manutenzione” | FOTO

Una segnalazione arrivata alla redazione di StrettoWeb accende nuovamente l’attenzione sul problema degli allagamenti a Reggio Calabria durante le giornate di maltempo. A scrivere è Ernesto per Reggio, cittadino e affezionato lettore della testata, che ha inviato una fotografia accompagnata da una riflessione sulla situazione delle caditoie stradali e sulla necessità di una maggiore manutenzione del territorio. Secondo quanto evidenziato nella segnalazione, il fenomeno degli allagamenti sarebbe favorito anche dalla presenza di numerosi punti della rete di raccolta delle acque meteoriche che necessiterebbero di interventi di pulizia e manutenzione.

“Caditoie otturate in gran parte della città”: la denuncia del lettore

Nella lettera inviata alla redazione, Ernesto sottolinea come la problematica riguardi diverse zone del territorio comunale: “nella foto è raffigurata una delle responsabili degli allagamenti che si verificano ad ogni pioggia”. Il riferimento è a una caditoia ostruita, indicata dal lettore come uno dei possibili elementi che contribuiscono ai disagi registrati in occasione delle precipitazioni più intense. “Gran parte di Reggio è in queste condizioni, cioè con le caditoie otturate”, scrive ancora Ernesto, evidenziando come la presenza di ostacoli lungo il sistema di drenaggio urbano possa impedire il corretto deflusso dell’acqua piovana. Una situazione che, secondo la segnalazione, risulterebbe particolarmente delicata considerando la conformazione geografica della città.

La conformazione a gradoni e il problema del deflusso dell’acqua

Nel suo intervento il lettore richiama anche una caratteristica specifica del territorio di Reggio Calabria, sviluppato tra aree collinari e zone pianeggianti verso il mare. “Se si considera che il territorio di Reggio è caratterizzato da gradoni, si può facilmente immaginare che l’acqua, durante il tragitto verso il centro, non defluisce e quindi gli allagamenti sono garantiti”, afferma Ernesto. Secondo la sua analisi, la particolare conformazione urbana renderebbe ancora più importante una costante attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture dedicate alla raccolta delle acque piovane, soprattutto nelle zone più alte della città da cui l’acqua tende naturalmente a scendere verso valle.

Rifiuti e manutenzione del territorio: la richiesta di interventi

La segnalazione richiama anche un altro tema legato al decoro urbano, quello della presenza di rifiuti abbandonati lungo le strade. “Aggiungiamo anche tutti i rifiuti che si incontrano per strada perché non vengono raccolti”, scrive il lettore, secondo cui la combinazione tra caditoie non pulite, materiali che possono ostacolare il deflusso e una manutenzione insufficiente rappresenterebbe un fattore di aggravamento del problema. Ernesto sottolinea quindi la necessità di affrontare la questione con interventi programmati e non soltanto in occasione delle emergenze legate al maltempo.

“I cittadini segnalano, ma servono interventi”: l’appello dopo gli ultimi allagamenti

Nella parte finale della lettera, il lettore evidenzia il ruolo delle segnalazioni dei cittadini e chiede che alle denunce seguano azioni concrete. “I cittadini segnalano più e più volte, ma se poi non seguono interventi, la situazione non può che peggiorare”, scrive Ernesto, auspicando una risposta dopo gli episodi di allagamento che hanno interessato Reggio Calabria e le periferie. L’appello conclusivo è rivolto alla necessità di una campagna di pulizia delle caditoie cittadine, partendo dalle zone collinari: “Ci si augura che vengano presi provvedimenti seri e che si liberino tutte le caditoie, partendo dalla parte alta della città”. Una segnalazione che riporta al centro il tema della prevenzione del rischio idraulico urbano, della cura degli spazi pubblici e della collaborazione tra cittadini e istituzioni per affrontare le criticità legate alle piogge intense.