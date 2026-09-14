Reggio Calabria, Blu Sky Cabaret presenta la 51ª Stagione Teatrale | INFO

Il teatro torna protagonista a Reggio Calabria con il Gruppo Artistico Blu Sky Cabaret, pronto a presentare ufficialmente la 51ª Stagione teatrale in vernacolo reggino. L’appuntamento è fissato per sabato 19 settembre alle ore 10:00, quando il sodalizio artistico illustrerà il nuovo percorso stagionale nel corso di una conferenza stampa ospitata presso il Salone San Bruno, in via Manfroce a Reggio Calabria.

Un momento importante per il mondo culturale cittadino, che permetterà di conoscere le novità della nuova stagione e le iniziative pensate dal gruppo per continuare a valorizzare il teatro popolare reggino, la tradizione del vernacolo e il rapporto diretto con il pubblico.

Blu Sky Cabaret, oltre mezzo secolo di teatro e passione

Con la 51ª stagione teatrale, il Gruppo Artistico Blu Sky Cabaret conferma un impegno che dura da oltre cinquant’anni, portando avanti una realtà capace di unire spettacolo, memoria, ironia e identità territoriale.

Il teatro in vernacolo rappresenta da sempre uno strumento privilegiato per raccontare la quotidianità, i personaggi e le storie della comunità reggina, attraverso una formula capace di coinvolgere generazioni diverse e mantenere vivo il patrimonio linguistico e culturale del territorio.

La nuova stagione sarà quindi un nuovo capitolo di un percorso artistico costruito sulla passione degli interpreti, sulla creatività e sul desiderio di offrire al pubblico momenti di leggerezza e condivisione.