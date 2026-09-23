Reggio Calabria, assolti due ex tecnici comunali di Taurianova: la Corte d’Appello ribalta le accuse dopo dieci anni

A seguito del primo accoglimento del ricorso degli Avv.ti Ceruso Michele e Bonini Antonio, la Corte di Cassazione Penale IV sezione aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che aveva confermato le statuizioni civili nei confronti dell’Arch. Cardona, ex dirigente ufficio tecnico del comune di Taurianova e di Vicari Antonio responsabile di apposito settore viabilità. In data odierna, la Corte di Appello di Reggio Calabria era quindi chiamata a pronunciarsi rispetto ai precedenti motivi di appello rimasti inesplorati sotto il profilo motivazionale rispetto alle statuizioni civili (stante la successiva dichiarazione di prescrizione del reato). Con sentenza contestuale, la Corte di Appello, riconoscendo la fondatezza dei motivi di appello dei predetti difensori, pronunciava l’assoluzione di entrambi i tecnici per non aver commesso il fatto. Finisce così una vicenda processuale che ha coinvolto, personalmente ed emotivamente i due ormai ex tecnici comunali fin dal lontano 2016 per l’incolpevole grave accusa di reato di lesioni colpose aggravate da omissione in materia di circolazione stradale.