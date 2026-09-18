Reggio Calabria, assistenti educativi e alla comunicazione per le scuole superiori: aperta la procedura Svi.Pro.Re. per l’anno 2026/2027

Nuova opportunità per gli assistenti educativi e assistenti alla comunicazione che operano nel mondo della scuola sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. È stata pubblicata la procedura promossa da Svi.Pro.Re. S.p.A., società in house della Città Metropolitana, finalizzata all’individuazione delle figure professionali da destinare agli Istituti Scolastici Superiori di II grado che hanno richiesto questo servizio per l’anno scolastico 2026/2027. L’iniziativa riguarda un settore particolarmente delicato del sistema scolastico, quello del supporto agli studenti con disabilità, attraverso la presenza di professionisti chiamati ad affiancare gli istituti nel percorso educativo, relazionale e comunicativo degli alunni.

Svi.Pro.Re. Reggio Calabria, pubblicata la manifestazione di interesse per gli assistenti scolastici

La procedura pubblicata da Svi.Pro.Re. riguarda la formazione di una graduatoria di assistenti educativi ed assistenti alla comunicazione da assegnare alle scuole superiori del territorio metropolitano che hanno presentato una specifica richiesta. L’obiettivo è mettere a disposizione degli istituti scolastici le professionalità necessarie per garantire un adeguato servizio di accompagnamento agli studenti che necessitano di un supporto specialistico durante il percorso formativo.

La manifestazione di interesse rappresenta quindi uno strumento organizzativo attraverso il quale vengono individuati gli operatori disponibili, consentendo successivamente alle scuole interessate di procedere con gli adempimenti necessari per l’affidamento degli incarichi.

Assistenti educativi e alla comunicazione: chi può partecipare alla procedura

La selezione non è aperta indistintamente a tutti gli aspiranti operatori, ma è rivolta a specifiche categorie già individuate dalla procedura. Possono partecipare gli assistenti educativi e gli assistenti alla comunicazione che risultino già iscritti nelle short list dedicate a queste figure professionali della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La procedura è inoltre destinata a coloro che, per l’anno scolastico 2026/2027, non risultino già contrattualizzati presso gli istituti scolastici superiori di competenza della Città Metropolitana attraverso i meccanismi legati alla continuità educativa o d’istituto, oppure che non siano già stati segnalati dai dirigenti scolastici come figure da confermare nel medesimo percorso.

Nessun concorso e nessuna assunzione automatica: cosa significa la procedura

Un aspetto importante riguarda la natura della manifestazione di interesse. La procedura, infatti, non ha valore di concorso pubblico e non determina automaticamente un’assunzione. La formazione della graduatoria rappresenta un passaggio funzionale all’individuazione degli operatori disponibili, ma gli eventuali successivi incarichi resteranno di competenza degli istituti scolastici beneficiari dell’assegnazione, che dovranno procedere alla regolarizzazione del rapporto con gli assistenti risultati idonei. Questo significa che l’inserimento in graduatoria costituisce una possibilità di assegnazione, ma non comporta di per sé un diritto immediato alla stipula di un contratto.

Il ruolo degli assistenti educativi nelle scuole della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Gli assistenti educativi e alla comunicazione rappresentano figure fondamentali nel sistema dell’inclusione scolastica. Il loro compito è contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio degli studenti con disabilità, favorendo la partecipazione alla vita scolastica, l’autonomia personale e la comunicazione all’interno del contesto educativo. Si tratta di professionisti che lavorano in collaborazione con docenti, famiglie e istituzioni scolastiche, contribuendo alla costruzione di percorsi personalizzati e inclusivi. La presenza di queste figure nelle scuole superiori assume particolare rilevanza perché accompagna studenti in una fase decisiva della loro crescita personale e formativa, sostenendoli nel raggiungimento degli obiettivi educativi e nella piena partecipazione alla comunità scolastica.

Come presentare la domanda per gli assistenti educativi 2026/2027

Gli interessati possono accedere alla procedura attraverso la piattaforma predisposta da Svi.Pro.Re., seguendo le indicazioni contenute nella manifestazione di interesse pubblicata per l’anno scolastico 2026/2027. La società ha inoltre comunicato che le graduatorie saranno successivamente trasmesse agli istituti scolastici superiori di II grado che hanno richiesto il servizio. Per gli operatori interessati sarà quindi fondamentale verificare i requisiti richiesti e completare correttamente la procedura di partecipazione entro le modalità indicate.

Reggio Calabria, scuola e inclusione: il valore di un servizio essenziale

La pubblicazione della manifestazione di interesse si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento dei servizi dedicati all’inclusione scolastica nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Garantire la presenza di assistenti educativi e alla comunicazione qualificati significa offrire agli studenti con disabilità un supporto concreto nel percorso scolastico e favorire una scuola sempre più accessibile e attenta ai bisogni individuali.

Attraverso la collaborazione tra istituzioni, scuole e operatori specializzati, il sistema punta a garantire continuità e qualità nell’assistenza educativa, valorizzando professionalità che svolgono un ruolo centrale nella vita quotidiana degli istituti. La procedura per l’anno scolastico 2026/2027 rappresenta dunque un passaggio importante per organizzare il servizio e assicurare alle scuole superiori del territorio metropolitano le risorse professionali necessarie a sostenere i percorsi di inclusione degli studenti.