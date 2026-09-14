Reggio Calabria, arrivano 30 nuovi Agenti della Polizia di Stato: potenziata la sicurezza sul territorio

I nuovi operatori, trasferiti da altre sedi, rafforzeranno i servizi investigativi, di prevenzione e ordine pubblico della Questura. Il Questore: “Professionalità, umanità e correttezza i valori fondamentali del nostro lavoro"

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30 Agenti della Polizia di Stato di Reggio Calabria sono stati trasferiti da altre sedi con provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, entrano a far parte dell’organico della Questura, contribuendo a rafforzare in maniera significativa i servizi investigativi, di prevenzione e ordine pubblico sul territorio del comune. Nel rivolgere loro il proprio benvenuto, il Questore ha voluto richiamare tre valori fondamentali che devono accompagnare quotidianamente l’attività degli operatori di Polizia: professionalità, umanità e correttezza. Valori indispensabili per garantire un servizio efficace e autorevole, soprattutto in un territorio articolato e complesso come quello reggino, dove la presenza della Polizia di Stato rappresenta un punto di riferimento quotidiano per cittadini, famiglie, imprese e istituzioni.

L’arrivo dei 30 nuovi Agenti costituisce un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della Questura di Reggio Calabria, con l’obiettivo di assicurare una presenza sempre più capillare sul territorio e una risposta ancora più efficace alle esigenze di sicurezza della comunità. Ai 30 nuovi Agenti va il più caloroso benvenuto nella Questura di Reggio Calabria e l’augurio di buon lavoro.

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