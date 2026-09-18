Reggio Calabria, arriva lo “Zaino Sospeso Day”: il Lions Club Kairos in campo per aiutare i bambini in difficoltà

Un piccolo gesto per il sorriso di un bambino e la serenità di una famiglia. Con questo spirito di profonda attenzione al territorio, alla disabilità e all’inclusione, il Lions Club Reggio Calabria Kairos, un club di recente costituzione ma già straordinariamente attivo nel tessuto reggino, scende in campo con una nuova e significativa iniziativa di solidarietà. Questa mattina, 19 settembre 2026, a partire dalle ore 11:30, la Libreria Amaddeo (situata in Via Giuseppe De Nava) ospiterà lo “Zaino Sospeso Day”, una raccolta solidale di materiale scolastico fortemente voluta per sostenere i minori e le famiglie che affrontano maggiori difficoltà.

Durante la giornata sarà possibile donare album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli

L’evento, promosso dal club sotto la presidenza di Ketty Marino e con il governatorato di Bruno Canetti, punta a unire la comunità reggina sotto il segno della condivisione e dell’accessibilità universale al diritto allo studio. Durante la giornata sarà possibile donare album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomme, zaini, diari e libri. Un’occasione concreta per fare la differenza, dimostrando che l’inclusione passa attraverso piccoli ma tangibili atti di vicinanza e amore per il prossimo.