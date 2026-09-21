Reggio Calabria, arriva il Buono Servizio 2026: contributi per famiglie, aperte le domande online | INFO UTILI

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accesso al “Buono Servizio per il contrasto alla povertà attraverso l’accesso ai servizi e alle strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale” per l’annualità 2026. La misura rientra negli interventi rivolti al sostegno delle persone e dei nuclei familiari che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica e sociale, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi dedicati e alle strutture presenti sul territorio. L’avviso è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4492 del 21 settembre 2026, dando così avvio alla procedura per la raccolta delle domande da parte dei cittadini interessati.

Buono Servizio 2026: come presentare la domanda

Per ottenere il Buono Servizio 2026 sarà necessario seguire una procedura esclusivamente digitale. Il Comune di Reggio Calabria specifica infatti che la domanda di assegnazione dovrà essere presentata soltanto attraverso la piattaforma telematica dedicata, predisposta dall’Amministrazione comunale per la gestione delle richieste. Il portale attraverso cui inoltrare la domanda è raggiungibile sul sito del Comune di Reggio Calabria. Attraverso la piattaforma online sarà possibile procedere alla compilazione e all’invio della richiesta secondo le modalità previste dall’avviso pubblico.

Un intervento per favorire l’accesso ai servizi socio-assistenziali

Il Buono Servizio per il contrasto alla povertà nasce con la finalità di sostenere l’accesso ai servizi e alle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, strumenti fondamentali nell’ambito delle politiche sociali rivolte alle persone maggiormente vulnerabili. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni messe in campo dagli enti locali per rafforzare la rete di protezione sociale e garantire un supporto concreto ai cittadini che necessitano di servizi assistenziali. La misura punta quindi a favorire una maggiore inclusione e a ridurre gli ostacoli economici che possono impedire alle persone fragili di usufruire di percorsi di assistenza adeguati.

Domande online: il Comune invita a utilizzare la piattaforma dedicata

Con la pubblicazione dell’avviso prende ufficialmente il via la fase operativa per la presentazione delle richieste relative all’annualità 2026. Il Comune ricorda che l’unico canale valido per inoltrare la domanda è quello telematico, attraverso il sistema online dell’Ente, evitando quindi modalità differenti di consegna o trasmissione. La digitalizzazione della procedura consente di raccogliere le istanze in modo più rapido e organizzato, facilitando la gestione delle richieste da parte degli uffici comunali competenti.

Reggio Calabria, nuove misure per il sostegno sociale

Il nuovo Buono Servizio 2026 rappresenta un ulteriore strumento nell’ambito delle politiche sociali del Comune di Reggio Calabria, con l’obiettivo di accompagnare le fasce più fragili della popolazione attraverso interventi mirati. L’attenzione ai servizi di assistenza e all’accessibilità delle strutture rappresenta infatti uno degli elementi centrali per costruire una rete sociale capace di rispondere ai bisogni delle persone e delle famiglie. Con la pubblicazione dell’avviso, cittadini e nuclei interessati possono quindi avviare la procedura per richiedere il contributo attraverso la piattaforma telematica indicata dall’Amministrazione.