Reggio Calabria, alcol ai minori e serate senza licenza: 5 denunce e multe per 14 mila euro | DETTAGLI

I mirati servizi, svolti dai poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa di Reggio Calabria, hanno permesso di verificare il rispetto della normativa vigente da parte degli esercizi adibiti, a vario titolo, ad attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, somministrazione di alimenti e bevande, con particolare attenzione al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori. L’attività ispettiva ha consentito di sottoporre a controllo 6 esercizi commerciali e ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 5 persone, ritenute responsabili di aver esercitato attività di pubblico spettacolo in assenza della prescritta licenza e, in un caso, di aver somministrato bevande alcoliche a minori di anni 16.

Nel corso dei controlli sono state, inoltre, contestate 14 sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di pubblici spettacoli (art.68 T.U.L.P.S.), per mancata affissione delle tabelle alcolemiche ed esibizione dei dispositivi di misurazione volontaria del tasso alcolemico (art.6 commi 2 e 3 del D.L. 117/2007 convertito con modifiche in L. 160/2007), per violazione della normativa sulle emissioni sonore, per somministrazione di bevande alcoliche a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni (art.14 ter, comma 2 L. 125/2001), nonché per violazione della normativa relativa alla disciplina degli addetti ai servizi di controllo, per un totale complessivo di circa 14 mila euro. L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme, la sicurezza degli avventori e dei lavoratori e il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento e somministrazione.