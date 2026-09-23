Reggio Calabria, al via maxi piano di scavi per nuove linee elettriche: strade interessate e modifiche alla viabilità | INFO UTILI

Interventi programmati dalle ore 6 alle 17 in diverse vie cittadine: previsti divieti di sosta, restringimenti della carreggiata e possibili rallentamenti per gli automobilisti

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

“Dal 28 settembre al 23 ottobre 2026, dalle ore 6:00 alle 17:00, esclusi i giorni festivi, saranno eseguiti lavori di scavo per la posa di nuove linee elettriche. Gli interventi interesseranno, per fasi e singoli tratti, le vie Miniera, Demetrio Iaria, Regina Margherita I, Regina Elena, Trappeto, Cipollaccio, Fontana e Baracchelle. Nelle zone di cantiere saranno previsti divieti di sosta con rimozione, restringimenti della carreggiata e senso unico alternato. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a considerare possibili rallentamenti”. E’ questo l’annuncio pubblicato su facebook da Giuseppe Cantarella Presidente IV Circoscrizione.

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