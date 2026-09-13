Reggio Calabria: al via la nuova stagione culturale di Incontriamoci Sempre tra eventi, solidarietà e tradizioni

La XIX Edizione del Premio Simpatia della Calabria, andata in scena lo scorso 5 settembre, ha aperto ufficialmente la nuova stagione dell’associazione Incontriamoci Sempre, realtà che da anni anima il panorama culturale di Reggio Calabria e della Calabria attraverso iniziative, incontri e momenti di aggregazione. La stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina si conferma così un laboratorio culturale di primo piano, diventato negli anni un punto di riferimento non soltanto cittadino e regionale, ma anche apprezzato in diverse parti d’Italia per la qualità delle proposte e per la capacità di creare partecipazione.

Nel segno dello “Stare bene insieme”, domenica 27 settembre prenderà ufficialmente il via la stagione associativa 2026/2027, aperta a tutta la cittadinanza. Il programma ripartirà con la rassegna Calabria D’autore, il tradizionale appuntamento domenicale che rappresenta uno dei format più apprezzati dell’associazione. Accanto agli incontri culturali torneranno anche i laboratori delle danze tradizionali del Centro Sud Italia, diretti dalla maestra Agata Scopelliti, e tutte le iniziative legate al periodo natalizio, che da sempre rappresentano uno dei momenti più attesi dalla comunità.

Tra gli eventi già programmati spicca la celebrazione della ventesima edizione della Maxitombolata Benefica, in programma nel giorno di Santo Stefano, nel cuore della tradizione della solidarietà reggina, presso l’auditorium Don Orione della Basilica di Sant’Antonio.

Un’associazione indipendente che punta sulla partecipazione del territorio

L’associazione Incontriamoci Sempre ODV sottolinea il proprio modello organizzativo basato sull’autonomia e sulla partecipazione della comunità. Le attività, infatti, vengono portate avanti senza contributi pubblici, grazie al sostegno degli amici dell’associazione e di imprenditori che condividono il valore culturale e sociale del progetto. Una scelta che consente di mantenere libere le iniziative e di preservarne l’indipendenza, puntando esclusivamente sulla passione e sull’impegno per la crescita culturale del territorio.

Un altro appuntamento importante sarà quello del 20 settembre, quando prenderà il via la campagna di tesseramento e donazioni 2027. Il sostegno dei cittadini sarà destinato alla realizzazione delle numerose attività previste nel nuovo anno, con un obiettivo ambizioso: nel 2026 l’associazione punta infatti a superare quota novanta iniziative organizzate. La tessera 2027 avrà inoltre un significato particolare, con un tema dedicato allo sguardo sul mondo e alla tutela dell’ambiente, attraverso l’importanza della cura del verde e degli alberi.

Tra le iniziative già avviate figura anche il concorso internazionale di poesia “Incontriamoci Sempre Ettore Pensabene”, partito nello scorso mese di luglio e che proseguirà fino alla scadenza del 31 dicembre 2026. Un ulteriore tassello del percorso culturale dell’associazione, che continua a proporre appuntamenti capaci di unire memoria, tradizioni, arte e partecipazione, confermando il ruolo della stazione di Santa Caterina come luogo aperto alla cultura e alla socialità.