Reggio Calabria, al via il XVII Trofeo Nazionale Esordienti e Allievi Regionali: 5 giorni di pattinaggio nel ricordo di Pino Labate

È tutto pronto a Reggio Calabria per il XVII Trofeo Nazionale Esordienti e Allievi Regionali – Memorial Pino Labate, appuntamento dedicato al pattinaggio artistico che prenderà il via domani, 23 settembre 2026, e proseguirà fino al 27 settembre sulla pista del Parco Caserta Sport Village. Per cinque giornate la città sarà il punto di riferimento per atleti, tecnici e società sportive impegnati in una competizione che unisce preparazione, tecnica e passione per una disciplina nella quale ogni esibizione rappresenta il risultato di mesi di lavoro e allenamento. Il Memorial Pino Labate rappresenta un appuntamento importante per il movimento del pattinaggio artistico e un’occasione per accogliere a Reggio Calabria giovani talenti provenienti da diverse realtà, offrendo loro un momento di confronto e crescita sportiva.

Alla vigilia dell’inizio della manifestazione, la presidente di Skate Italia Calabria, Marisa Lanucara, ha sottolineato il lavoro svolto per preparare l’evento e il valore dell’appuntamento nel ricordo di Pino Labate. “Domani finalmente si accendono i riflettori sulla pista”, afferma la presidente di Skate Italia Calabria, Marisa Lanucara. “Abbiamo lavorato con grande impegno per preparare questa edizione, e siamo felici di poter accogliere a Reggio Calabria tanti giovani atleti. Il nostro obiettivo è far vivere loro giornate di sport, confronto e soprattutto emozioni, nel ricordo di Pino Labate”. Il Trofeo sarà quindi un momento di incontro per l’intero movimento del pattinaggio artistico, con il Parco Caserta Sport Village pronto a trasformarsi per cinque giorni nel cuore della manifestazione.

Emilia Labate: “Il modo più bello per mantenere vivo il ricordo di mio padre”

Il valore del Memorial è legato anche alla sua dimensione emotiva e al ricordo di Pino Labate, figura alla quale è dedicata la manifestazione. A raccontarne il significato è la figlia Emilia Labate, presidente della Società Sportiva Calabria. “Per me questo Memorial ha un significato che va oltre la competizione sportiva”, sottolinea Emilia Labate. “È il modo più bello per mantenere vivo il ricordo di mio padre attraverso quello che amava: lo sport, i ragazzi e il valore educativo della pratica sportiva. Vederli scendere in pista, impegnarsi e vivere questa esperienza è l’emozione più grande e rende questo appuntamento ancora più speciale”. Domani si comincia dunque con cinque giornate di sport, una pista e tanti giovani atleti pronti a trasformare mesi di sacrifici e allenamenti in emozioni da vivere e condividere.