Reggio Calabria, al via i nuovi corsi di danze caraibiche: la scuola Kizomba apre le porte ai principianti

Ballare per divertirsi, conoscere nuove persone e lasciarsi coinvolgere dal ritmo della musica. A Reggio Calabria prende il via una nuova stagione dedicata agli amanti delle danze caraibiche e a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo del ballo. La scuola Kizomba Reggio Calabria, guidata dal maestro Daniele Mangiola, inaugura i nuovi corsi presso la Palestra New Vip Club, proponendo un percorso aperto a tutti, dai principianti agli appassionati che vogliono migliorare la propria tecnica. Per chi muove i primi passi sono previste due serate di prova gratuita, in programma lunedì 28 e martedì 29 settembre alle ore 20:30, un’occasione per conoscere gli insegnanti, scoprire le discipline proposte e vivere direttamente l’atmosfera della scuola.

Salsa, bachata e kizomba: a Reggio Calabria un’offerta dedicata a tutti gli appassionati

Il nuovo programma della scuola Kizomba Reggio Calabria propone diverse discipline, ognuna con caratteristiche e stili differenti, accomunate dalla capacità di unire musica, movimento e socialità. Tra le proposte c’è la Salsa Cubana, una danza ricca di energia, figure e coinvolgimento, dove il rapporto tra singoli ballerini e gruppo diventa parte integrante dell’esperienza. Accanto alla tradizione cubana trova spazio anche la Salsa in Linea, uno stile dinamico e caratterizzato da combinazioni e movimenti particolarmente apprezzati dagli appassionati. Ampio spazio anche alla Bachata, danza originaria della Repubblica Dominicana che negli ultimi anni ha conquistato un pubblico sempre più vasto grazie alla sua musicalità e alla possibilità di interpretare il ritmo attraverso espressività, movimento e connessione tra i ballerini.

La Kizomba e la Rueda de Casino: eleganza, ritmo e condivisione

Elemento centrale dell’offerta sarà naturalmente la Kizomba, disciplina nata in Angola e oggi diffusa in tutto il mondo. Una danza conosciuta per la sua eleganza, la musicalità e il particolare rapporto che si crea tra i ballerini attraverso il movimento e l’ascolto reciproco. Completa il percorso la Rueda de Casino, una delle espressioni più coinvolgenti della cultura della salsa cubana. In questa particolare modalità i partecipanti ballano formando un cerchio e seguono le indicazioni del cantante, alternando figure e cambi di partner in un clima di divertimento e partecipazione collettiva. L’obiettivo della scuola è offrire un ambiente nel quale imparare a ballare diventi anche un momento di incontro e crescita personale, valorizzando la dimensione sociale che da sempre caratterizza il mondo delle danze caraibiche.

Non serve essere in coppia: i corsi sono aperti anche a chi parte da zero

Uno degli aspetti più importanti della nuova proposta è la possibilità di partecipare anche senza avere un partner. Per iniziare i corsi della Kizomba Reggio Calabria, infatti, non è necessario presentarsi in coppia: chiunque può entrare nel gruppo, imparare gradualmente i primi passi e seguire un percorso pensato sia per chi non ha mai ballato sia per chi vuole continuare a perfezionarsi. Le due serate di prova gratuita per principianti rappresentano proprio un’opportunità per avvicinarsi alle diverse discipline, conoscere il metodo di insegnamento e scoprire il piacere di ballare in un ambiente aperto e inclusivo.

Appuntamento alla Palestra New Vip Club di Reggio Calabria

L’inizio dei nuovi corsi è fissato alla Palestra New Vip Club, in via Nazionale Pentimele 166 a Reggio Calabria. Le serate dedicate alla prova gratuita si terranno lunedì 28 settembre e martedì 29 settembre alle ore 20:30. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire la pagina Instagram @kizombareggiocalabria, mentre per prenotazioni e contatti tramite WhatsApp è disponibile il numero 329 081 8791. Un’occasione per scoprire il mondo delle danze caraibiche a Reggio Calabria, imparare nuovi passi e vivere la musica attraverso energia, eleganza e condivisione.