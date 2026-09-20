Reggio Calabria, al Teatro Cilea la Stagione 2027 della Polis Cultura con grandi nomi dello spettacolo

Continuano gli apprezzamenti e gli attestati di stima per la Stagione 2027 della Polis Cultura al Teatro Francesco Cilea. “Una Stagione che già al suo lancio di fine Agosto ha subito attirato l’attenzione di tanto pubblico desideroso di scoprire un cartellone invernale di grande livello, con spettacoli e artisti che richiamano appunto l’interesse di tanta gente che finalmente può assistere a questi grandi allestimenti senza doversi spostare dalla propria città. Proprio oggi termina la prima fase dedicata agli abbonamenti, tante anche per questa nuova Stagione le riconferme e le nuove sottoscrizioni di un pubblico che non vuole perdere neanche un appuntamento tra i 10 proposti da questo bellissimo programma invernale che porta la firma dei 2 direttori artistici Lillo Chilà e Luciano Pensabene”, c’è scritto in una nota.

Lo spettacolo che apre ufficialmente la Rassegna 2027 è uno Musical dedicato ad una delle icone della Tv italiana, il mitico Topo Gigio

“Si può stare certi ormai che quando appare il nome della Polis Cultura Catonateatro gli eventi non possono che essere straordinari e di grande richiamo, per il pubblico di ogni età, famiglie comprese. Un esempio concreto è proprio il debutto di questa fantastica Stagione, lo spettacolo che apre ufficialmente la Rassegna 2027, uno strepitoso Musical dedicato ad una delle icone della Tv italiana, il mitico Topo Gigio, che il 3 Gennaio in doppia replica pomeridiana e serale, oltre che strapazzarci di coccole, ci farà viaggiare nel suo mondo fantastico e sarà anche l’occasione per ripercorrere la storia del costume e della televisione italiana di quegli anni. Dal genio creativo di Maurizio Colombi, regista di “Rapunzel”, “Peter Pan”, “La Regina di ghiaccio”, tutti grandi successi delle passate stagioni Polis al Cilea, nasce una fiaba che racconta La vera storia di Topo Gigio e della donna straordinaria che lo ha creato, Maria Perego. Un grande musical ricco di magia e tecnologie immersive, con le musiche originali di Franco Fasano. In scena, un cast di oltre venti performer tra attori, ballerini e acrobati accompagna Gigio nelle sue avventure, dai successi mondiali all’incontro con figure leggendarie come Walt Disney ma anche Raffaella Carrà, il Mago Zurlì, Ed Sullivan e tanti altri. Un grande spettacolo pensato per tutte le età, dove la magia di Topo Gigio prende vita sul palcoscenico e conquista il cuore di bambini, genitori e nonni”, spiega la nota.

Il 4 Gennaio la prosa con I fratelli De Filippo di e con Sergio Rubini, tratto dal libro Vita di Eduardo di Maurizio Giammusso

“Il giorno dopo, 4 Gennaio, la grande prosa con I fratelli De Filippo di e con Sergio Rubini, tratto dal libro Vita di Eduardo di Maurizio Giammusso e già Film di successo per la Rai. Lo spettacolo, che vanta una compagnia di bravissimi attori e le musiche del premio Oscar Nicola Piovani, racconta la giovinezza e la genesi artistica di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, figli naturali di Eduardo Scarpetta. I Fratelli De Filippo è un emozionante viaggio nella memoria culturale italiana, un omaggio a tre artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del teatro e nell’immaginario collettivo del Paese”, aggiunge la nota.

“Il 13 Gennaio un Evento speciale che porterà grande prestigio al Cilea”

“Il 13 Gennaio un Evento speciale che porterà grande prestigio al Cilea, uno spettacolo multidisciplinare che intreccia danza, musica e parole per raccontare una figura iconica dell’universo femminile: Grazia Deledda, prima donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura, assegnato per il 1926, di cui quest’anno ricorre il centenario, che fu anche la prima donna candidata al Parlamento italiano nel 1909, in un tempo in cui il suffragio politico era ancora riservato agli uomini. Cenere, il romanzo di Grazia Deledda divenuto film nel 1916 con l’unica apparizione cinematografica di Eleonora Duse, è il cuore pulsante della nuova opera del coreografo e regista Mvula Sungani, Deledda – Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa e della sua straordinaria compagnia di performers e danzatori, la Mvula Sungani Physical Dance. Mercoledì 3 Febbraio ritorna il grande teatro con uno dei capolavori di Eduardo De Filippo, Il Sindaco del Rione Sanità, con due mostri sacri della scena, Pino Micol e Geppy Glejiesess (anche regista), che nelle sue note scrive: “Nei miei 50 anni di teatro ho interpretato 7 commedie di Eduardo, prima con il suo benestare, poi con quello del figlio, il mio amico Luca. E così, a 72 anni, un anno meno di quanti ne aveva Eduardo allora, realizzo il sogno di interpretare “Il sindaco”, la commedia a cui egli era più legato”. Cinquanta… e non li dimostra! Questi gli anni di uno degli spettacoli più amati della storia del teatro musicale italiano, capace da generazioni di emozionare e divertire il pubblico“, prosegue la nota.

“19, 20 e 21 Febbraio ben 4 repliche (Sabato 20 pomeridiana e serale) per il mitico Aggiungi un posto a tavola”

“19, 20 e 21 Febbraio ben 4 repliche (Sabato 20 pomeridiana e serale) per il mitico Aggiungi un posto a tavola. La celebre commedia musicale di Garinei e Giovannini con le musiche del grande Armando Trovajoli. Tra canzoni memorabili, comicità e momenti di grande emozione, lo spettacolo racconta valori universali come solidarietà, amore, fiducia e sacrificio. In questa nuova edizione, che mantiene l’imponente allestimento scenografico, troviamo nel ruolo di Don Silvestro Giovanni Scifoni, attore stimato ed amato dal pubblico e Special Guest Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione, che ricorda: “Aggiungi un posto a tavola fu la prima commedia musicale della mia infanzia. La vidi più volte con cast diversi, conoscevo a memoria tutte le canzoni e da adolescente. E a distanza di 50 anni, ho il privilegio di farne parte”. La voce di lassù, interpretata da Enzo Garinei per quattro stagioni, verrà mantenuta in suo onore. Nel ruolo del Sindaco ritroveremo Marco Simeoli che cura anche la regia dello spettacolo, Clementina sarà Sofia Panizzi e Toto Francesco Zaccaro, mentre Francesca Nunzi è confermata nel ruolo di Ortensia. Completano il cast artistico 14 performers”, spiega la nota.

3 date per accogliere come si deve il travolgente Gloria il Musical! di Umberto Tozzi

“E veniamo al 5, 6 e 7 Marzo, 3 date per accogliere come si deve il travolgente Gloria il Musical! di Umberto Tozzi, uno degli eventi più attesi con il debutto previsto il 23 Ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e una tournèe pazzesca che toccherà città come Roma, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo e tra queste anche Reggio, grazie al grande sforzo della Polis e ai suoi storici contatti con i maggiori produttori italiani. In prima assoluta in Italia, questo innovativo musical offre al pubblico un’esperienza unica: la libertà di cantare insieme agli artisti, proprio come durante un concerto. Con oltre 21 grandi successi, tra cui “Gloria”, “Ti amo”, “Tu”, “Stella stai”, “Notte Rosa” e “Io camminerò”, il Musical è un omaggio straordinario a canzoni che hanno fatto la storia”, prosegue la nota.

Danilo Rea porta in scena al Cilea “La grande Opera in jazz”, Danilo Rea e le Stelle del Canto

“Ancora Musica di alto livello il 14 Marzo, ma stavolta si tratta di un incontro originalissimo, quello tra 2 generi musicali apparentemente lontani tra loro e uno dei più grandi pianisti a livello internazionale, Danilo Rea che porta in scena al Cilea La grande Opera in jazz, Danilo Rea e le Stelle del Canto. Dopo collaborazioni storiche, da Mina a Gino Paoli, Lucio Dalla, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Rea affronta una nuova, emozionante sfida: suonare con le voci immortali del passato. Grazie a una minuziosa opera di ricerca e restauro, Rea ha recuperato rare registrazioni vocali dei grandi miti della lirica: Caruso, Callas, Tito Schipa, Gigli, Del Monaco. Un viaggio affascinante attraverso la musica di Mascagni, Verdi, Bellini, Rossini, Puccini, arricchito dalle opere visive della pittrice Rossella Fumasoni“, prosegue ancora la nota.

Il 23 Marzo la commedia Benvenuti in casa Esposito con Giovanni Esposito protagonista

“Il 23 Marzo la commedia Benvenuti in casa Esposito con Giovanni Esposito protagonista, Nunzia Schiano e un cast di altri 7 attori con la regia di Alessandro Siani e le musiche di Andrea Sannino. Dialoghi irresistibili, colpi di scena e messaggi di grande valore etico, riporta gli aspetti più cafoni e ridicoli della criminalità, rispolvera la grande tradizione comica napoletana e fa ridere e riflettere. Immancabile nei cartelloni della Polis Cultura tutta la comicità travolgente di Enrico Guarneri che l’8 Aprile ritorna con Fiat Voluntas Dei, un classico intramontabile del teatro di tradizione e della commedia popolare, capace di divertire e far riflettere attraverso la straordinaria forza drammaturgica dei suoi personaggi e delle sue situazioni comiche”, puntualizza la nota.

Finale di Stagione il 26 Aprile affidato alla coppia Gragnaniello-Laurito con Vasame, l’amore è rivoluzionario”

“Finale di Stagione il 26 Aprile affidato alla coppia Gragnaniello-Laurito con Vasame, l’amore è rivoluzionario con la regia di Massimo Venturiello. Uno spettacolo che parla d’amore e che ha come filo conduttore la musica del cantautore Enzo Gragnaniello e la spumeggiante presenza di Marisa Laurito che canta e recita “l’ammore” nelle sue tenere, struggenti e divertenti sfaccettature. Alle canzoni di Gragnaniello si affiancano i classici della tradizione napoletana, con un omaggio a Murolo e Mia Martini. Una Stagione 2027 veramente imperdibile quella della Polis Cultura con le vendite dei biglietti partite e le informazioni reperibili sui canali di Catonateatro, dal sito (anche biglietteria online) ai social, o presso il Botteghino dell’Arena Alberto Neri a Catona con orari 10-13 e 16-19″, conclude la nota.