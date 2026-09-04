Reggio Calabria, al Museo diocesano attività per bambini dedicata alla storia della Madonna della Consolazione

Venerdì 11 settembre ore 17-19 ai bambini dai 5 ai 10 anni sarà proposta una divertente ‘passeggiata museale’ ispirata alla vera storia del quadro della Madonna della Consolazione, il Quadro dei Prodigi. Chi lo ha commissionato? Chi è l’artista che lo ha dipinto? Sarà un appassionante viaggio tra racconti, personaggi, giochi e indovinelli per conoscere la secolare storia di arte e devozione del dipinto cinquecento della Madonna della Consolazione custodito dai padri cappuccini nella Basilica dell’Eremo.

L’attività ruoterà, in particolare, attorno al prezioso gruppo scultoreo in cartapesta raffigurante la Madonna con Bambino e santi Francesco e Antonio, copia della cinquecentesca Madonna della Consolazione, recentemente affidato in deposito permanente al Museo diocesano dalla Parrocchia di Santa Maria di Loreto e restaurato grazie all’8xmille alla Chiesa Cattolica. La scultura, opera di cartapestai locali attivi negli ultimi decenni dell’Ottocento, era in origine esposta nella chiesa della Madonna della Consolazione nel Rione Sbarre, riedificata dopo il terremoto del 1908, ma poi definitivamente distrutta per la realizzazione del viale Calabria.

Per la partecipazione dei bambini dai 5 ai 10 anni all’attività didattica Il Quadro dei Prodigi in programma venerdì 11 settembre h 17-19, è richiesta la prenotazione al n. 3387554386.