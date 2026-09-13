Reggio Calabria, al Museo del Bergamotto il Premio “R.U.A. 1908”: i NOMI dei 4 premiati

Si terrà lunedì 14 settembre 2026 alle ore 19:00, presso il Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria, la cerimonia del Premio “R.U.A. 1908”, promosso dall’Associazione culturale Rhegium Urbis Antiqua 1908. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare personalità che si sono particolarmente distinte per il loro impegno e per il contributo offerto alla crescita culturale, sociale e istituzionale della città e del territorio. Nel corso della serata saranno consegnati i riconoscimenti a Francesco Cannizzaro, Giuseppe Agliano, Giuseppe Eraclini e Graziano Tomarchio. La manifestazione rappresenterà un momento di incontro tra cultura, storia e identità reggina, con particolare attenzione alla valorizzazione delle tradizioni locali.

Tra gli elementi centrali dell’evento anche la presentazione di un quadro con stampa su tela del Regno delle Due Sicilie del 1848, raffigurante la Madonna della Consolazione, figura simbolica e profondamente legata alla devozione e alla storia della città di Reggio Calabria. Il Premio “R.U.A. 1908” si svolgerà in collaborazione con il Polo del Bergamotto, realtà impegnata nella promozione del patrimonio culturale, storico e identitario del territorio reggino. L’appuntamento è fissato presso il Museo Nazionale del Bergamotto, in via Filippini 50 a Reggio Calabria. La cerimonia sarà presieduta da Luigi Sacchetti, presidente dell’Associazione culturale Rhegium Urbis Antiqua 1908.