Reggio Calabria, al Museo del Bergamotto il Premio R.U.A. 1908: consegnati i riconoscimenti ai 4 premiati | NOMI

Una serata all’insegna della cultura, dell’identità territoriale e della sostenibilità quella vissuta il 14 settembre al Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria per la consegna del Premio R.U.A. 1908, organizzato dall’associazione culturale Reghium Urbis Antiqua 1908. L’evento, condotto dalla giornalista Eva Giumbo, ha riunito rappresentanti del mondo istituzionale, culturale, sportivo e dell’informazione, con un filo conduttore dedicato alla valorizzazione delle eccellenze reggine e alla promozione di un modello di sviluppo legato alla cura del territorio.

Ad aprire la manifestazione è stato il presidente del Museo Nazionale del Bergamotto, Vittorio Caminiti, che ha sottolineato il valore sociale e culturale della struttura, considerata un luogo capace di attrarre visitatori ma ancora poco conosciuto dagli stessi cittadini reggini. Nel corso della serata è intervenuto anche Luigi Sacchetti, presidente dell’associazione Reghium Urbis Antiqua 1908, che ha evidenziato la valenza del Premio R.U.A. 1908 come strumento di riconoscimento delle personalità e delle realtà che contribuiscono alla crescita della comunità.

Durante la serata è stato tributato un riconoscimento anche alla giornalista Simona Vitale per la sua attività divulgativa dedicata alla gastronomia a base di bergamotto, raccontata attraverso articoli pubblicati su riviste nazionali specializzate. Il premio è stato consegnato da Susanna Quattrone, responsabile Confapi dell’area metropolitana di Reggio Calabria, insieme al giornalista Santo Strati, direttore di Calabria Live.

I premiati del Premio R.U.A. 1908

La consegna del Premio R.U.A. 1908 è avvenuta attraverso un riconoscimento rappresentato da un quadro con stampa su tela raffigurante la Madonna Consolazione, tratta da un’immagine del 1848 del Regno delle Due Sicilie. Il primo premiato della serata è stato Peppe Agliano, riconosciuto per la lunga esperienza nel mondo della politica e per l’attività di divulgazione sportiva. Il premio gli è stato consegnato dal presidente regionale del CONI Tino Scopelliti. Riconoscimenti sono stati assegnati anche al sindaco Francesco Cannizzaro, assente per motivi istituzionali, e al consigliere comunale Giuseppe Eraclini, che ha ritirato entrambi i premi. La consegna è avvenuta da parte di Antonio Laganà, stella d’oro al merito sportivo CONI per la sua attività internazionale e olimpica come arbitro di lotta. Premiato anche Graziano Tomarchio per la sua attività di reportage televisivo. A consegnare il riconoscimento è stato Edoardo Lamberti Castronuovo, che ha evidenziato il valore dell’informazione e del racconto del territorio.

La serata del Premio R.U.A. 1908 si è conclusa unendo diversi elementi legati alla crescita della comunità reggina: la valorizzazione dell’informazione, il ruolo delle istituzioni, la promozione dello sport e l’importanza di un modello sostenibile basato sul recupero e sul riuso. Il Museo Nazionale del Bergamotto è stato indicato come una location simbolica per raccontare questa visione, un luogo che rappresenta una delle eccellenze del territorio e che, secondo gli organizzatori, merita di essere conosciuto sempre di più dai cittadini e dai visitatori.