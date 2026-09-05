Reggio Calabria, al Circolo del Tennis Polimeni la presentazione del libro sul bergamotto di Filippo Arillotta

Martedì 8 settembre alle ore 19, presso il Circolo del Tennis “R. Polimeni” di Reggio Calabria, sarà presentato il libro “I racconti del bergamotto di Reggio Calabria”, scritto da Filippo Arillotta ed edito da Kaleidon Editrice. Un appuntamento dedicato alla cultura, alla storia e alla valorizzazione di uno dei prodotti simbolo del territorio reggino, il bergamotto, attraverso il racconto dell’autore e il confronto con esperti del settore. L’incontro rappresenterà un’occasione per approfondire il legame tra il bergamotto di Reggio Calabria e il patrimonio agricolo, gastronomico e identitario del territorio, grazie alla partecipazione di studiosi e professionisti che accompagneranno il pubblico alla scoperta dei molteplici aspetti legati a questo agrume unico al mondo.

A presentare il volume saranno Giuseppe Bombino, docente di Agraria all’Università di Reggio Calabria e presidente del Gal Area Grecanica; Rosario Previtera, agronomo e docente di biotecnologie agrarie; e Filippo Cogliandro, chef patron dell’Accademia Gourmet. Ad introdurre i lavori sarà l’avvocato Ezio Privitera, presidente del Circolo del Tennis “R. Polimeni”, mentre la moderazione dell’incontro sarà affidata a Luigi Caminiti, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”. Sarà presente anche l’autore Filippo Arillotta, che dialogherà con i relatori e con il pubblico presente.

Il libro “I racconti del bergamotto di Reggio Calabria” si inserisce nel percorso di valorizzazione di un prodotto che rappresenta una delle eccellenze più riconoscibili della provincia reggina. Il bergamotto, coltivato principalmente lungo la fascia ionica del territorio, è da sempre legato alla storia agricola, economica e culturale della città e dell’intera area metropolitana. La presentazione sarà dunque un momento di confronto tra cultura, agricoltura ed enogastronomia, con l’obiettivo di raccontare il valore di una coltura che negli anni ha conquistato rilevanza internazionale e che continua a rappresentare una delle immagini più forti della Calabria nel mondo. L’ingresso alla serata è libero.