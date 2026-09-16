Reggio Calabria, Agedi festeggia 40 anni con un evento celebrativo | INFO

L’importante traguardo verrà celebrato con un evento speciale che riunirà soci, rappresentanti delle istituzioni e collaboratori per ripercorrere la storia dell’associazione e tracciare le linee guida del futuro. Il 18 Settembre 2026 l’Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili odv compirà il suo quarantesimo anniversario: un traguardo di straordinaria importanza che segna quarant’anni di attività al servizio del territorio, al fianco dei propri soci e in costante dialogo con le istituzioni.

Nata con l’obiettivo di sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie, l’associazione è cresciuta nel corso del tempo diventando un punto di riferimento per tutta la comunità reggina.

Per festeggiare questa ricorrenza significativa, AGEDI ha organizzato un evento celebrativo che si terrà Venerdì 18 Settembre a partire dalle ore 18.30 presso i Laboratori di Autonomia AGEDILAB siti in via Bruno Poggio n.26.

L’appuntamento sarà l’occasione non solo per ripercorrere le tappe fondamentali e i successi che hanno caratterizzato questi quattro decenni, ma anche per guardare avanti, affrontando le nuove sfide del futuro attraverso il confronto e la condivisione di strategie e obiettivi comuni con il mondo istituzionale e associativo.

“Raggiungere i 40 anni di storia è un momento di grande emozione e di bilancio” – dichiara Maria Mirella Gangeri, Presidente di AGEDI. “Questo traguardo appartiene a tutti coloro che hanno creduto nella nostra visione: dai soci fondatori a chi oggi continua a rinnovare la propria fiducia. Vogliamo festeggiare insieme guardando al domani, con la stessa passione e lo stesso spirito di servizio che ci guidano dal primo giorno.”

Il programma dell’evento prevede momenti di saluto istituzionale, la condivisione di testimonianze e storie che hanno segnato il percorso dell’associazione, e si concluderà con un momento conviviale e un brindisi celebrativo.