Reggio Calabria ad Affari Tuoi, beffa finale per Margherita da Condofuri: com’è andata la sua avventura al programma di Rai 1

Margherita Ferrante da Condofuri. E’ stata lei la protagonista della puntata di questa sera di “Affari Tuoi”, su Rai 1. Make up artist, bella e solare, ha rappresentato al meglio Reggio e la Calabria. Bella e solare sì, ma anche sfortunata, considerando com’è andata a finire la puntata. Una puntata iniziata in modo incoraggiante, con diversi pacchi blu scoperti dagli altri concorrenti, ma poi finita malissimo, con una beffa vera e propria. Verso il finale, infatti, tanti pacchi rossi sono stati svelati, dai 75 mila ai 300 mila euro, fino agli ultimi pacchi rossi, i 20 mila, che hanno spento ogni speranza. Alla fine, la concorrente reggina è rimasta con 100 euro, la cifra presente nel suo pacco.

Nemmeno la Regione fortunata ha rispettato la sua nomea, rivelandosi tutt’altro che fortunata. Margherita ha scelto il Piemonte per vincere 100 mila euro e la Campania per vincerne 50, ma la Regione fortunata si è rivelata essere il Veneto. Per la concorrente di Condofuri resta l’esperienza senz’altro bella ed emozionante, ma tutt’altro che fortunata.