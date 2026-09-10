Reggio Calabria a Studio Aperto, la città torna protagonista sulle tv nazionali: “Bronzi, mare e Aeroporto, in Italia è tra quelle con la maggiore crescita turistica” | VIDEO

Per anni Reggio Calabria è stata raccontata troppo spesso attraverso le sue difficoltà, le emergenze e le classifiche negative. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. E il segnale più importante arriva anche dalla ribalta nazionale: una delle principali emittenti televisive italiane torna a parlare della città dello Stretto in termini positivi, raccontando una realtà in movimento e una crescita che sta attirando attenzione ben oltre i confini regionali. Studio Aperto, il telegiornale di Italia Uno, ha dedicato un servizio alla Calabria e al boom turistico che sta interessando il territorio, evidenziando come la regione sia tra le realtà italiane con la crescita più significativa e come Reggio Calabria rappresenti uno dei principali traini di questo fenomeno.

Il servizio televisivo ha mostrato le immagini più rappresentative della città: il Lungomare, il mare dello Stretto, i luoghi della cultura, il Museo Archeologico Nazionale con i Bronzi di Riace e le bellezze paesaggistiche che stanno contribuendo a modificare la percezione esterna di Reggio Calabria. Un racconto diverso rispetto al passato, nel quale la città non appare più soltanto come un territorio che deve risolvere problemi, ma come una destinazione capace di attrarre visitatori, investimenti e attenzione mediatica.

Nel servizio è stato dato spazio anche al sindaco Francesco Cannizzaro, che ha sottolineato il momento positivo vissuto dalla città e la crescita dei numeri turistici, evidenziando il ruolo delle nuove infrastrutture e della maggiore capacità di collegamento del territorio.

L’aeroporto Tito Minniti al centro della crescita turistica

Uno degli elementi indicati come decisivi nel rilancio è senza dubbio l’aeroporto dello Stretto Tito Minniti, protagonista negli ultimi mesi di una forte crescita grazie all’aumento dei collegamenti e all’arrivo di nuove rotte. Lo sviluppo dello scalo ha consentito a Reggio Calabria di essere più facilmente raggiungibile da un numero crescente di visitatori italiani e stranieri, contribuendo a creare un nuovo rapporto tra la città e il turismo internazionale. Un’inversione di tendenza che emerge anche dai numeri: il territorio sta intercettando una nuova domanda turistica, composta da visitatori interessati al patrimonio culturale, al mare, ai borghi, all’enogastronomia e alle esperienze legate all’identità mediterranea.

Il momento positivo per Reggio Calabria arriva inoltre in una fase nella quale la città si prepara ad accogliere un evento di straordinario prestigio internazionale: le ATP Next Gen Finals, annunciate proprio nelle scorse ore e in programma a dicembre. Una manifestazione che porterà sullo Stretto i migliori giovani tennisti del mondo e che rappresenta un ulteriore salto di qualità nella percezione della città a livello globale. Turismo, infrastrutture, grandi eventi e una nuova capacità di promozione sembrano quindi muoversi nella stessa direzione: riportare Reggio Calabria al centro dell’attenzione nazionale e internazionale.

Una nuova fase per la città dello Stretto

Il servizio di Studio Aperto rappresenta un elemento simbolico importante: quando una grande televisione nazionale sceglie di raccontare Reggio Calabria per le sue opportunità e per i suoi risultati, significa che la narrazione sta cambiando. La strada da percorrere resta lunga e le sfide non mancano, ma la città oggi può contare su una nuova visibilità, su collegamenti in crescita e su una rinnovata capacità di attrarre eventi e visitatori. Dopo anni nei quali Reggio è stata spesso associata esclusivamente alle difficoltà, torna finalmente protagonista anche per le sue bellezze, per il suo patrimonio e per una crescita turistica che sta facendo parlare di sé in tutta Italia.

Di seguito il video completo.