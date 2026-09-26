Reggio Calabria, “50 anni di Maurizio Albanese: una vita da vero amaranto”

Un compleanno speciale per Maurizio Albanese, che raggiunge il traguardo dei 50 anni dopo un lungo percorso dedicato al prossimo e alla comunità amaranto. A celebrarlo è l’Associazione Angeli Bianchi, che ha voluto ricordare una storia fatta di volontariato, solidarietà e presenza quotidiana al fianco degli altri, dentro e fuori dallo stadio. Un impegno che dura da 36 anni e che ha visto Albanese dedicare tempo, energie e passione al volontariato, sempre con discrezione e senza la ricerca di visibilità. Negli ultimi 12 anni il suo percorso si è intrecciato anche con quello della Reggina 1914, dove ricopre il ruolo di responsabile della biglietteria e dello store, diventando un punto di riferimento per tanti tifosi e per le persone con disabilità che accompagna con attenzione e sensibilità.

L’associazione ha voluto sottolineare il valore umano del percorso di Maurizio Albanese, evidenziando come il suo ruolo all’interno della Reggina vada oltre gli aspetti organizzativi. La sua disponibilità e il suo modo di vivere il rapporto con le persone lo hanno reso negli anni un volto conosciuto e apprezzato dalla comunità amaranto. “Cinquant’anni non sono un semplice numero quando alle spalle ci sono 36 anni vissuti al servizio degli altri. Oggi Maurizio Albanese festeggia un traguardo speciale, ma a festeggiare è anche una comunità che, nel corso degli anni, ha imparato a conoscere e apprezzare il suo cuore grande”.

“Da oltre tre decenni Maurizio dedica tempo, energie e passione al volontariato e alla solidarietà, sempre con quella disponibilità che non ha bisogno di riflettori. E da 12 stagioni il suo impegno si colora anche di amaranto: alla Reggina 1914, dove è responsabile della biglietteria e dello store, ma soprattutto una presenza preziosa per i tifosi e per le persone con disabilità, che accompagna e aiuta con sensibilità e attenzione”.

Il calcio come comunità, appartenenza e solidarietà

Nel messaggio dedicato ad Albanese, l’Associazione Angeli Bianchi ha voluto ricordare anche il significato più profondo del legame tra sport e territorio. Il calcio, infatti, non viene vissuto soltanto come competizione, ma come spazio di incontro, relazione e condivisione tra persone unite dalla stessa passione. “Perché il calcio non è soltanto una partita, un risultato o una classifica. Il calcio è anche persone, appartenenza, solidarietà e passione. E Maurizio, in questi dodici anni, ha saputo incarnare proprio questo spirito, diventando per tanti un volto amico all’interno dello stadio e della grande famiglia amaranto”. Un riconoscimento che mette al centro i gesti quotidiani e spesso lontani dai riflettori, ma capaci di lasciare un segno profondo nella vita delle persone. La storia di Albanese viene così raccontata come un esempio di dedizione e attenzione verso gli altri, valori che hanno accompagnato il suo percorso personale e sportivo.

L’Associazione Angeli Bianchi ha voluto infine rivolgere a Maurizio Albanese un messaggio di affetto e riconoscenza, celebrando un percorso che ha unito volontariato, solidarietà e appartenenza alla maglia amaranto. Un viaggio fatto di tanti piccoli gesti concreti che hanno costruito negli anni un rapporto speciale con la comunità. “Oggi, dunque, il più bello degli applausi è per lui. Cinquant’anni di vita, 36 di altruismo e 12 stagioni al servizio della Reggina. Un lungo viaggio fatto di gesti concreti, spesso lontani dai riflettori, ma capaci di lasciare un segno profondo”.

Il messaggio si conclude con gli auguri per il futuro, con l’auspicio che Albanese possa continuare a essere un punto di riferimento per chi ha bisogno di sostegno e vicinanza. “A Maurizio Albanese, con affetto e riconoscenza, vanno gli auguri più sinceri di buon compleanno. Che il futuro possa regalargli ancora tante emozioni, tante vittorie e, soprattutto, la possibilità di continuare a fare ciò che sa fare meglio: esserci per gli altri. Buon compleanno, Maurizio. E sempre forza Reggina!”.