Reggio Calabria, 22ª Giornata Nazionale perAmore, perABIO: le pere più buone aiutano i bambini in ospedale

I volontari ABIO attraverso giochi, sorrisi e una presenza qualificata nei reparti, offrono un sostegno essenziale nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali, dedicando alle famiglie in ospedale spazi e attenzioni specifiche per accompagnare e supportare le cure mediche erogate. ABIO opera con impegno e passione, contando su circa 4.000 volontari presenti in oltre 200 reparti di pediatria, riuniti in 50 organizzazioni sparse sull’intero territorio italiano coordinate da Fondazione ABIO Italia che quest’anno festeggia il suo Ventennale.

Un’occasione ancora più speciale per ABIO che ogni anno sceglie di raccontarsi ed essere presente nelle principali piazze delle città in cui si svolge il suo servizio di volontariato. Qui si potranno ascoltare le testimonianze dei volontari e comprendere cosa significhi impegnarsi nel servizio in ospedale e scegliere di prendersi cura, ogni giorno in tutta Italia, dei piccoli ricoverati.

Sarà inoltre possibile sostenere ABIO tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere: il simbolo della Giornata! A Reggio Calabria si potranno incontrare i volontari ABIO sul Corso Garibaldi, 325 – Lato Scalinata Teatro F. Cilea –

Il ricavato verrà utilizzato per organizzare nuovi corsi di formazione rivolti a chi è già volontario e a chi desidera diventarlo.

La formazione e l’aggiornamento continuo, infatti, rappresentano un pilastro fondamentale del progetto ABIO. È attraverso questi processi che, chi desidera mettersi a disposizione e sentirsi utile, viene adeguatamente preparato, acquisisce il metodo ABIO e i relativi strumenti specifici. Questo approccio garantisce la massima attenzione ed efficacia, permettendo ad ABIO di continuare a offrire il suo prezioso servizio nelle pediatrie italiane.

Sul sito: www.giornatanazionaleabio.org troverai le piazze che aderiscono all’iniziativa e le modalità per sostenere anche quest’anno la Giornata Nazionale ABIO. Dal 2012 l’azione di ABIO Reggio Calabria OdV si concentra quotidianamente all’interno dei reparti pediatrici del GOM (Grande Ospedale Metropolitano). Qui, i volontari offrono una presenza qualificata per ridurre l’impatto traumatico dell’ospedalizzazione. Attraverso il gioco, la fantasia, l’allestimento di sale gioco e ambienti a misura di bambino, l’associazione regala momenti di normalità ai piccoli pazienti e offre un sostegno pratico ed emotivo alle famiglie nei momenti più difficili.