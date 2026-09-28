“Reggio 2126: città tra mito e futuro”: successo per BLUcomics tra fumetto e fantasia | FOTO

Il fumetto, l’illustrazione e l’immaginazione del futuro sono stati al centro di una serata che ha trasformato gli spazi del Medinblu in un luogo di incontro tra arte, giovani creativi e cultura del territorio. Un nuovo appuntamento del “Contenitore di idee” che ha registrato una significativa partecipazione e che ha avuto come protagonista BLUcomics, il progetto dedicato al mondo dell’illustrazione fumettistica.

Ad aprire il percorso della serata è stato il confronto tra Umberto Giampà, illustratore e autore, e il giornalista Raffaele Mortelliti. Al centro della conversazione “Orcs & Gobelins”, universo narrativo e visivo attraverso il quale Giampà ha raccontato al pubblico tecniche, suggestioni e modalità creative legate all’illustrazione e al fumetto. Un dialogo che ha permesso di avvicinare il pubblico al lavoro dell’illustratore, mostrando come dietro un’immagine esista un vero e proprio processo di costruzione narrativa.

Poi i riflettori si sono spostati sui giovani partecipanti al concorso BLUcomics, chiamati a confrontarsi con un tema particolarmente suggestivo: “Reggio 2126: città tra mito e futuro”.

Una traccia che ha lasciato ampio spazio alla fantasia, invitando gli artisti a immaginare come potrebbe essere Reggio Calabria tra cento anni, senza recidere il legame con la sua storia, i suoi simboli e la sua identità. Il risultato è un insieme di opere differenti per stile e interpretazione, accomunate dalla volontà di guardare oltre il presente attraverso il linguaggio dell’illustrazione.

A conquistare il terzo posto è stato Luciano Modafferi, mentre Antonino Malaspina ha ottenuto il secondo posto. Il primo premio è andato ad Annunziato Vilasi.

A consegnare i riconoscimenti sono stati il direttore del Medinblu Sergio Pitasi e la direttrice artistica del Contenitore di idee Simona Treccosti, che hanno accompagnato il momento della premiazione sottolineando il valore di un’iniziativa rivolta alla creatività e alla valorizzazione di nuovi talenti.

La serata si è conclusa con l’inaugurazione della collettiva BLUcomics, nella quale sono esposte le opere dei giovani selezionati. Un’esposizione che diventa così la prosecuzione naturale del concorso e che permette di osservare attraverso immagini e linguaggi differenti le tante possibili rappresentazioni di una Reggio Calabria futura.

La mostra sarà visitabile fino al 18 ottobre e costituisce il primo appuntamento di un progetto destinato a proseguire. BLUcomics, infatti, non resterà un’esperienza isolata, ma entra a far parte della programmazione ricorrente del “Contenitore di idee”, con l’intento di creare nel tempo un punto di riferimento per il fumetto e l’illustrazione, coinvolgendo artisti affermati, giovani autori e nuove generazioni.

Dal mito al futuro, dunque, passando attraverso matite, colori, segni e immagini. È questa la direzione di BLUcomics: utilizzare la forza evocativa del fumetto per raccontare una città reale e, nello stesso tempo, lasciare spazio alla possibilità di immaginarla diversa, lontana nel tempo ma ancora riconoscibile nella propria identità.