Reggina, un lettore di StrettoWeb: “Pergolizzi esonerato, Torrisi stecca la prima interna col Messina. In che mani siamo stati per 3 anni?”

Un assiduo lettore di StrettoWeb, firmatosi con le iniziali A.S., ha scritto alla nostra redazione per proporre una riflessione sull’avvio di stagione di due recenti ex allenatori della Reggina, Rosario Pergolizzi e Alfio Torrisi Nella lettera viene evidenziato il momento vissuto dai due tecnici nei rispettivi campionati: Pergolizzi è stato esonerato dal Giulianova dopo la terza giornata, mentre Torrisi, alla guida del Messina in Eccellenza, ha iniziato il cammino interno del torneo con un pareggio faticoso maturato nel finale. Il lettore collega questi episodi a una riflessione più ampia sul recente passato della Reggina e sulle difficoltà attraversate dal club negli ultimi anni.

Nella missiva inviata alla redazione, il lettore scrive:

“Spett.le Redazione Strettoweb,

Facendo una panoramica generale del calcio tra serie C, dilettantismo (ahi noi) ed eccellenza volevo evidenziare come il Giulianova ha esonerato alla terza giornata, dopo un derby sanguinoso (vedasi il risultato di 3 a 1) il “maestro” delle promozioni Pergolizzi. Mentre dall’altro lato dello stretto l’ammazzacampionato Mister Torrisi di Catania ha iniziato il campionato di Eccellenza acciuffando un pareggio. Questo per far capire ancora ai testardi e duri di comprendonio, seguaci del maestro Ballarino, in che mani siamo rimasti per 3 anni. Lo so che bisogna guardare al presente, ma è importante sottolineare per chi ancora non l’avesse capito i 3 anni di miseria e buio calcistico in cui ci siamo trovati. Confidando nella Vs. continua attenzione al mondo Reggina che finalmente sembra aver preso una piega diversa. Un vostro assiduo lettore.

A.S”.