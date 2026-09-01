Reggina, ufficiale anche il colpo per il centrocampo: ecco Rossetti

Anche la seconda ufficialità è arrivata. La Reggina annuncia l’ingaggio di Matteo Rossetti, centrocampista centrale classe 1998, andando a completare un altro importante tassello della rosa a disposizione di Marco Marchionni. Il colpo, anticipato nelle scorse ore da StrettoWeb, rappresenta un innesto di grande valore per un reparto di centrocampo già ricco di qualità. Rossetti arriva a titolo definitivo e porta con sé un bagaglio importante di esperienza tra i professionisti e di successi maturati nelle ultime stagioni.

Il club amaranto ha comunicato l’acquisizione del calciatore attraverso una nota ufficiale, sottolineando il percorso del centrocampista nativo di Saluzzo, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Torino. “La Reggina comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Rossetti. Il centrocampista centrale nativo di Saluzzo, cresciuto calcisticamente nel Torino, nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Ravenna, collezionando cinquantacinque presenze da titolare e centrando la vittoria della Coppa Italia e dei playoff di serie D. Per il classe ’98 si tratta della seconda esperienza tra i dilettanti, a fronte di sette stagioni in C ed una in B. A Matteo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Un rinforzo di peso per un centrocampo già stellare

Rossetti arriva alla Reggina dopo due annate da protagonista con la maglia del Ravenna, con cui ha raccolto 55 presenze da titolare contribuendo alla conquista della Coppa Italia di Serie D e dei playoff. Il centrocampista rappresenta un profilo di equilibrio e affidabilità: dopo sette stagioni disputate in Serie C e una in Serie B, porta alla squadra amaranto esperienza, fisicità e capacità di interpretare più situazioni di gioco. Un acquisto che aumenta ulteriormente il livello del reparto mediano della Reggina, già considerato uno dei punti di forza della squadra costruita per la nuova stagione.

Con l’arrivo di Andrea Magrassi in attacco e quello di Matteo Rossetti a centrocampo, la Reggina continua a definire una rosa sempre più competitiva. Il prossimo tassello atteso è quello relativo alla difesa, con l’attesa per l’ufficialità di Marco Baldan. Il club dello Stretto accelera dunque nelle ultime fasi di costruzione della squadra, consegnando a Marchionni una rosa con esperienza, qualità e profondità in tutti i reparti.