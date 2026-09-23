Reggina, Romairone a TuttoSport: “non abbiamo alternative”. Poi l’inaspettato annuncio su Toscano

Il Direttore Sportivo della Reggina Giancarlo Romairone ha parlato alle colonne cartacee di TuttoSport. Argomento, ovviamente, la squadra amaranto, la nuova avventura da questa estate e l’impatto perfetto avuto dalla compagine di Marchionni in questo avvio. “La Serie D è il campionato più difficile che esista quando l’obiettivo è arrivare primi. Ho visto squadre fare più di 80 punti e non salire di categoria” ha esordito Romairone. Che però poi ha precisato: “Quando in estate Claudio Lotito mi ha portato a Reggio Calabria sapevo perfettamente cosa si aspettava da tutti noi: non abbiamo alternative a far tornare la Reggina dove le compete, ma va fatto subito, vincendo il campionato. La squadra è competitiva, ha tutte le credenziali adeguate, giocatori esperti abituati a lottare per vincere, essendoci già riusciti in passato, sia tra i giovani”.

Poi un annuncio inaspettato, che però per la Reggina è una buona notizia. “In D gli under, tre da schierare sempre, sono fondamentali. Domenica è andato in gol il difensore Toscano, classe 2008 che è stato acquistato a titolo definitivo dal Genoa“. Una precisazione importante rispetto a quanto comunicato in fase di ufficialità del giocatore, in estate. Non è arrivato in prestito secco dal Genoa, ma a titolo definitivo. Una novità interessante, di certo una buona notizia, perché il giocatore ha già dimostrato grandi margini di crescita. E ha solo 18 anni.

Tornando all’intervista, Romairone mette in risalto anche i meriti del tecnico Marchionni: “Si è calato immediatamente nella realtà di Reggio, è un motivatore straordinario, è meticoloso e attento ai particolari. Ha scelto come modulo il 3-5-2, sa esaltare le qualità sopra la media della categoria dei singoli, in particolar modo nella fase offensiva, lo dimostrano i 13 gol fatti in quattro partite. La squadra ha avuto subito una identità ben precisa, sa perfettamente quello che vuole e come intende ottenerlo. Il percorso è ancora lungo, ma questo avvio ci fa capire che siamo sulla strada giusta per riportare la Reggina nei professionisti“.