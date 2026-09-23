Reggina, Romairone a TuttoSport: “non abbiamo alternative”. Poi l’inaspettato annuncio su Toscano

Le parole del Direttore Sportivo della Reggina Giancarlo Romairone alle colonne cartacee di TuttoSport

Reggina-Licata Romairone
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il Direttore Sportivo della Reggina Giancarlo Romairone ha parlato alle colonne cartacee di TuttoSport. Argomento, ovviamente, la squadra amaranto, la nuova avventura da questa estate e l’impatto perfetto avuto dalla compagine di Marchionni in questo avvio. “La Serie D è il campionato più difficile che esista quando l’obiettivo è arrivare primi. Ho visto squadre fare più di 80 punti e non salire di categoria” ha esordito Romairone. Che però poi ha precisato: “Quando in estate Claudio Lotito mi ha portato a Reggio Calabria sapevo perfettamente cosa si aspettava da tutti noi: non abbiamo alternative a far tornare la Reggina dove le compete, ma va fatto subito, vincendo il campionato. La squadra è competitiva, ha tutte le credenziali adeguate, giocatori esperti abituati a lottare per vincere, essendoci già riusciti in passato, sia tra i giovani”.

Poi un annuncio inaspettato, che però per la Reggina è una buona notizia. “In D gli under, tre da schierare sempre, sono fondamentali. Domenica è andato in gol il difensore Toscano, classe 2008 che è stato acquistato a titolo definitivo dal Genoa“. Una precisazione importante rispetto a quanto comunicato in fase di ufficialità del giocatore, in estate. Non è arrivato in prestito secco dal Genoa, ma a titolo definitivo. Una novità interessante, di certo una buona notizia, perché il giocatore ha già dimostrato grandi margini di crescita. E ha solo 18 anni.

Tornando all’intervista, Romairone mette in risalto anche i meriti del tecnico Marchionni: “Si è calato immediatamente nella realtà di Reggio, è un motivatore straordinario, è meticoloso e attento ai particolari. Ha scelto come modulo il 3-5-2, sa esaltare le qualità sopra la media della categoria dei singoli, in particolar modo nella fase offensiva, lo dimostrano i 13 gol fatti in quattro partite. La squadra ha avuto subito una identità ben precisa, sa perfettamente quello che vuole e come intende ottenerlo. Il percorso è ancora lungo, ma questo avvio ci fa capire che siamo sulla strada giusta per riportare la Reggina nei professionisti“.

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