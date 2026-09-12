Reggina, la Juniores come la prima squadra: debutto in campionato perfetto, 3-0 al Martina al Sant’Agata

Debutto in campionato da incorniciare per la Juniores della Reggina di mister Ripepi, che manda agli archivi la prima giornata del girone L con un successo per 3-0 sul Martina. Al centro sportivo Sant’Agata, il grande protagonista del primo tempo è Barranca: il giovane portiere amaranto mantiene inviolati porta e risultato, neutralizzando il calcio di rigore battuto da Marangi. Nella ripresa invece, salgono in cattedra Verteramo (dal dischetto), Franco e Polimeni, i quali firmano il tris reggino.

Di seguito, il tabellino della gara.

REGGINA-MARTINA 3-0

Reggina: Barranca, Frisina (38′ pt Verteramo), Curatola, Arone, Randazzo, Sacca, Sacco (15′ st Polimeni), Leporini (10′ st Gadaleta), Franco, Tavilla, Pitasi (33′ st Violi). In panchina: Foti, Gattuso, Vumbaca, Panzera, Suraci. Allenatore: Ripepi.

Martina: Albanese, Liuzzi (25′ st Miola), Nigri (40 st Santoro), Dammacco, Dimarco (39′ st Qu), Del Sole, Ruggieri, Marangi (6′ st Bruno), Fischetti (23′ st Grognardo), Azzizia, Turbato. In panchina: Zaccaria, Del Sole, Carucci. Allenatore: Recchi.

Marcatori: 16′ st Verteramo rig., 21′ st Franco, 42′ st Polimeni.

Note-Recupero: 0′ pt; 5′ st. Angoli 4-4. Ammoniti: Nigri (M) e Fischetti (M).